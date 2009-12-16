تبدیل لرستان به قطب داروی کشور/ صدور مجوز 4 کارخانه داروسازی جدید

محمد رضا ملکی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در حال حاضر کارخانه های داروسازی اکسیر و داملران از جمله واحدهای فعال استان هستند که از نظر صادرات جزو واحدهای برتر استان محسوب می شوند.

وی از صدور مجوز چهار کارخانه بزرگ داروسازی شامل کارخانه های داروسازی انسانی، حیوانی و گیاهی خبر داد و یادآور شد: یکی از این کارخانه ها در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا ساخته می شود که در زمینه تولید داروهای دامی فعالیت خواهد کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری از احداث یک کارخانه تولید داروهای انسانی در خرم آباد خبر داد و افزود: در حال حاضر مجوز ساخت این کارخانه تولید داروهای شیمیایی صادر شده است که پیگیری ها در زمینه محل احداث آن ادامه دارد.

ملکی راد ادامه داد: همچنین در این راستا مجوز ایجاد دو کارخانه تولید داروهای گیاهی در شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد و شهرستان الیگودرز نیز صادر شده است.

وی هدف از ایجاد این صنایع داروسازی را توسعه صنعت داروسازی استان ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه لرستان دارای دو واحد بزرگ تولید دارو در کشور است ما به دنبال توسعه صنعت داروسازی در این استان هستیم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری با تاکید بر اینکه عمده صادرات لرستان چه از نظر کیفی و کمی مربوط به داروهای انسانی و حیوانی بوده است، ابراز امیدواری کرد که با احداث چهار کارخانه داروسازی یاد شده لرستان به قطب تولید دارو در کشور تبدیل شود.

ملکی راد با اشاره به فعالیت سه کارخانه داروسازی در استان لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر محصولات دارویی کارخانجات اکسیر بروجرد به بیش از 15 کشور دنیا صادر می شود.

وی همچنین از پیگیریهای لازم برای احداث دانشکده داروسازی در این استان خبر داد و یادآور شد: موضوع احداث این دانشکده در استان لرستان هم در دور اول سفر هیئت دولت و هم در دور دوم سفر مورد طرح قرار گرفته است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان خاطر نشان کرد: در صورتیکه عملیات اجرایی چهار کارخانه داروسازی صدور مجوز شده آغاز شود توجیه کافی برای احداث دانشکده داروسازی در این استان خواهیم داشت.

ملکی راد با بیان اینکه دو کارخانه تولید داروهای انسانی و حیوانی صدور مجوز شده دارای اشتغالزایی بالای 300 نفر هستند، یادآور شد: تسهیلات ایجاد این کارخانه های داورسازی از محل طرح آمایش صنعت و بنگاههای زودبازده تامین خواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که در حال حاضر کارخانجات داروسازی اکسیر بروجرد به عنوان تنها تولید کننده انسولین و گاما ایمونکس در کشور به عنوان فعالترین کارخانه داروسازی در حوزه صادرات دارویی کشور و لرستان محسوب می شود.

از سوی دیگر کارخانه داروسازی داملران بروجرد نیز به عنوان فعالترین کارخانه داروسازی در حوزه تولید داروهای حیوانی در سطح کشور مطرح می باشد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در هشت ماه اول سالجاری 14 میلیون و 791 هزار و 272 دلار کالا از این استان صادر شده است.

حجت الله بیرانوند اظهار داشت: این میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با وزن 5 میلیون و 594 هزار و 640 کیلوگرم از استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه بازارهای هدف صادرات کالاهای غیرنفتی لرستان کشورهای عراق، افغانستان و آسیای میانه بوده است، یادآور شد: رتبه اول بیشترین ارزش صادراتی کالاهای استان در این مدت مربوط به داروهای انسانی بوده است.

شرکت داروسازی اکسیر بروجرد با صادرات سالانه بیش از 20 میلیون دلار دارو در حال حاضر بزرگترین صادر کننده دارو در کشور و تولید کننده انحصاری انسولین در ایران محسوب می شود که حدود 10 درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند.

عمده ترین کشورهایی که صادرات دارو از داروسازی اکسیر به آنها در طول سال صورت می گیرد کشورهای آذربایجان، عراق، افغانستان، بلاروس، ترکمنستان، قرقیزستان، اوکراین، یمن، فیلیپین، سومالی، نیجریه و مصر می باشد.

به هر حال با توجه به اینکه صنایع دارویی لرستان در حال حاضر جزو سوده ترین صنایع استان و کشور محسوب می شوند امید می رود با احداث چهار کارخانه جدید داروسازی در این استان زمینه توسعه صنعت دارویی لرستان و تبدیل این استان به قطب تولید داروهای انسانی، گیاهی و حیوانی در کشور فراهم شود.