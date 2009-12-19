سه نفر به دلیل بیماری آنفلوانزای خوکی فوت کردند

خسرو مشرف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: افراد فوت شده شامل دو زن و یک کودک بودند که بیماری های زمینه ای داشتند.
وی همچنین نسبت به ورود موج سوم بیماری آنفلوانزا به کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد و اظهار داشت: موج سوم آنفلوانزا در حال ورود به استان است و هم اکنون به صورت پراکنده مواردی در استان مشاهده شده است.
وی بیان کرد: لازم است مردم استان با افزایش آگاهی های خود در خصوص این بیماری و رعایت مسائل بهداشتی از اپیدمی این بیماری پیشگیری کنند.
مشرف زاده به بیماران نیز توصیه کرد که رفت و آمد خود را با دیگران کمتر کنند و مواظب انتقال بیماری از طریق دست دادن باشند.
این مسئول عنوان کرد: پیش بینی می شود طی دو سال آینده و تا موج هشتم این بیماری در کشور، حدود 30 درصد جمعیت استان به این بیماری مبتلا شوند.
وی اطلاع رسانی به حجاج بازگشته به استان را یکی از اقدامات پیشگیرانه این مرکز عنوان کرد و افزود: پس از انجام آزمایشات اولیه، خوشبختانه هیچ مورد مشکوک به آنفلوانزای نوع A در بین حجاج استان مشاهده نشد.
مشرف زاده بیان داشت: با شناسایی حجاج استان از طریق سازمان حج و زیارت، برشورهایی را دراختیار آنها قرار دادیم و از آنها خواسته ایم تا با توجه به شیوع این بیماری، مراسمات استقبال از حجاج به صورت گسترده برگزار نشود.
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