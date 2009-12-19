سه نفر به دلیل بیماری آنفلوانزای خوکی فوت کردند

خسرو مشرف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: افراد فوت شده شامل دو زن و یک کودک بودند که بیماری های زمینه ای داشتند .

وی همچنین نسبت به ورود موج سوم بیماری آنفلوانزا به کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد و اظهار داشت: موج سوم آنفلوانزا در حال ورود به استان است و هم اکنون به صورت پراکنده مواردی در استان مشاهده شده است .

وی بیان کرد: لازم است مردم استان با افزایش آگاهی های خود در خصوص این بیماری و رعایت مسائل بهداشتی از اپیدمی این بیماری پیشگیری کنند .

مشرف زاده به بیماران نیز توصیه کرد که رفت و آمد خود را با دیگران کمتر کنند و مواظب انتقال بیماری از طریق دست دادن باشند .

این مسئول عنوان کرد: پیش بینی می شود طی دو سال آینده و تا موج هشتم این بیماری در کشور، حدود 30 درصد جمعیت استان به این بیماری مبتلا شوند .

وی اطلاع رسانی به حجاج بازگشته به استان را یکی از اقدامات پیشگیرانه این مرکز عنوان کرد و افزود: پس از انجام آزمایشات اولیه، خوشبختانه هیچ مورد مشکوک به آنفلوانزای نوع A در بین حجاج استان مشاهده نشد .