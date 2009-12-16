هشدارهای مراجع و رهبری همواره حافظ تشیع بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری امروز در گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی، روحانیون، مداحان و دهیاران بخش کهک که در جوار مرقد امامزاده سکینه خاتون برگزار شد، واقعه عاشورا را یکی از فجیعترین جنایت در تاریخ تشیع دانست و اظهار داشت: به دلیل تاثیرگذاری فراوان عاشورا در جامعه اسلامی، دشمنان تلاش کردند این واقعه را از زندگی مسلمانان جدا کنند و در این زمینه بارها تلاش کردند قبر مطهر اباعبدالله الحسین(ع) را محو و نابود کنند.
وی ادامه داد: در دوران شاهنشاهی رژیم پهلوی با مجالس عزاداری امام حسین(ع) هر گونه محدودیتهایی که میتوانستند ایجاد کنند دریغ نکردند اما شیعیان باغیرت حسینی از چکمههای دیکتاتوری نترسیدند و مجالس اباعبدالله را تعطیل نکردند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: روشنگری مرجعیت و روحانیت شیعه و امام راحل عظیم الشان، از ظرفیت عاشورا یک انقلاب عظیمی آفرید و از دل این انقلاب یک نظام پاک و ارزشی به نام نظام اسلامی ایجاد شد و در پی آن ودیعهای به نام ولایت فقیه برای ما به ارمغان آورد.
وی افزود: انقلاب و نظام اسلامی، مردم ما را از یوغ هر ستمی نجات داد و با هدایت تربیت شدگان مکتب اباعبدالله الحسین(ع) پوزه هر زورگویی را به خاک نشاند.
حجتالاسلام اسکندری در ادامه، امام خمینی(ره)، نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را از میوههای شیرین پایمردی اباعبدالله الحسین(ع) برشمرد و اظهار داشت: اینها با امام حسین(ع) گره خوردهاند، از این رو وابستگان و پسماندگان غرب برای تضعیف چهره انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و ارکان ولایت فقیه دست و پا نزنند.
تحریف واقعه عاشورا یکی از مهمترین تلاش دشمنان است
وی تحریف در واقعه عاشورا را یکی از مهمترین تلاش دشمنان عنوان و در همین زمینه تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران شکوفایی مکتب امام حسین(ع) کسانی پیدا شدند و حرفهایی بیان کردند که نه تنها ریشه و پایه نظام جمهوری اسلامی، بلکه پایههای اسلام را مورد هجمه قرار دادند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: وقتی متوجه شدیم که مسائلی را وارد مناسبتهای سازنده ما کردند که اگر هشدارهای مقام معظم رهبری و مراجع نمیبود دشمنان مکتب تشیع را از ما میگرفتند.
حجتالاسلام اسکندری در پایان بر ضرورت برپایی باشکوه مجالس عزاداری، رعایت نظم و انظباط در هیئتهای مذهبی، جذب بیشتر جوانان، پرهیز از بیان مواردی که در اسلام سندیت ندارد، پرداختن به قرآن و عترت در کنار هم و احیای امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در مجالس عزاداری تاکید کرد.
دشمنان سعی دارند عزاداری امام حسین(ع) را از مسیر خارج کنند
همچنین امام جمعه کهک قم گفت: دشمنان سعی دارند عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) از مسیر اصلی خود خارج کرده و ان را به انحراف بکشانند.
حجتالاسلام علی اصغر صالحآبادی با اشاره به ورود آهنگهای نامناسب در مداحیها اظهار داشت: دشمنان سعی میکنند عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) را از مسیر اصلی خودش خارج کنند و آن را به صورت ظاهری و با شکل و فرم انحرافی در بیاورند.
وی با بیان اینکه این اطلاعات از اسناد موجود در سازمان سیا کسب شده است، تصریح کرد: در دوران پیروزی انقلاب اسلامی جوانان با اقتدا به اباعبدالله الحسین(ع) روحیه شهادت طلبی پیدا کردند و با پیمودن مسیر آن حضرت و فراگیری درس آزادی و حریت به مقابله با رژیم شاهنشاهی پرداختند ولی امروز دشمنان میخواهند واقعیت عزاداری را از ما بگیرند.
حجتالاسلام صالحآبادی با اشاره به تلاش دشمنان برای القاء برخی شبهات پیرامون عزاداریها و شفاعتجویی از ائمه معصوم(ع) در اذهان شیعیان اظهار داشت: آنها به تازگی در حرکت امام حسین(ع) از مکه به سمت کربلا شبهاتی وارد کردند و وانمود میکنند که اباعبدالله به خاطر دنیاطلبی و قدرت طلبی انجام مناسک معنوی حج را رها و به سمت کربلا حرکت کرده است.
امام جمعه کهک ادامه داد: امام حسین(ع) قبل از حرکت به سمت کربلا فرموده بودند که برای اصلاح دین و امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر مکه را به سمت کربلا ترک کرده است.
وی گفت: با توجه به بروز شبهات فراوان، مجالس عزاداری ما نباید فقط به صورت ظاهری برگزار شود بلکه باید پرچم عزاداری اباعبدالله برافراشته شود و در زیر این پرچم احکام دینی و اسلامی نیز بیان شود.
حجتالاسلام صالحآبادی تصریح کرد: در مجالس عزاداری مردم باید با اهداف و فلسفه قیام عاشورا، احکام دینی و قرآن آشنا شوند و در کنار این موارد به عزاداری سنتی نیز بپردازند.
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