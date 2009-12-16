هشدارهای مراجع و رهبری همواره حافظ تشیع بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری امروز در گردهمایی مسئولان هیئت⁮های مذهبی، روحانیون، مداحان و دهیاران بخش کهک که در جوار مرقد امامزاده سکینه خاتون برگزار شد، واقعه عاشورا را یکی از فجیع⁮ترین جنایت در تاریخ تشیع دانست و اظهار داشت: به دلیل تاثیرگذاری فراوان عاشورا در جامعه اسلامی، دشمنان تلاش کردند این واقعه را از زندگی مسلمانان جدا کنند و در این زمینه بارها تلاش کردند قبر مطهر اباعبدالله الحسین(ع) را محو و نابود کنند.



وی ادامه داد: در دوران شاهنشاهی رژیم پهلوی با مجالس عزاداری امام حسین(ع) هر گونه محدودیت⁮هایی که می⁮توانستند ایجاد کنند دریغ نکردند اما شیعیان باغیرت حسینی از چکمه⁮های دیکتاتوری نترسیدند و مجالس اباعبدالله را تعطیل نکردند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: روشنگری مرجعیت و روحانیت شیعه و امام راحل عظیم الشان، از ظرفیت عاشورا یک انقلاب عظیمی آفرید و از دل این انقلاب یک نظام پاک و ارزشی به نام نظام اسلامی ایجاد شد و در پی آن ودیعه⁮ای به نام ولایت فقیه برای ما به ارمغان آورد.



وی افزود: انقلاب و نظام اسلامی، مردم ما را از یوغ هر ستمی نجات داد و با هدایت تربیت شدگان مکتب اباعبدالله الحسین(ع) پوزه هر زورگویی را به خاک نشاند.



حجت⁮الاسلام اسکندری در ادامه، امام خمینی(ره)، نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را از میوه⁮های شیرین پایمردی اباعبدالله الحسین(ع) برشمرد و اظهار داشت: اینها با امام حسین(ع) گره خورده⁮اند، از این رو وابستگان و پسماندگان غرب برای تضعیف چهره انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و ارکان ولایت فقیه دست و پا نزنند.



تحریف واقعه عاشورا یکی از مهم⁮ترین تلاش دشمنان است



وی تحریف در واقعه عاشورا را یکی از مهم⁮ترین تلاش دشمنان عنوان و در همین زمینه تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران شکوفایی مکتب امام حسین(ع) کسانی پیدا شدند و حرف⁮هایی بیان کردند که نه تنها ریشه و پایه نظام جمهوری اسلامی، بلکه پایه⁮های اسلام را مورد هجمه قرار دادند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: وقتی متوجه شدیم که مسائلی را وارد مناسبت⁮های سازنده ما کردند که اگر هشدارهای مقام معظم رهبری و مراجع نمی⁮بود دشمنان مکتب تشیع را از ما می⁮گرفتند.



حجت⁮الاسلام اسکندری در پایان بر ضرورت برپایی باشکوه مجالس عزاداری، رعایت نظم و انظباط در هیئت⁮های مذهبی، جذب بیشتر جوانان، پرهیز از بیان مواردی که در اسلام سندیت ندارد، پرداختن به قرآن و عترت در کنار هم و احیای امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در مجالس عزاداری تاکید کرد.

دشمنان سعی دارند عزاداری امام حسین(ع) را از مسیر خارج کنند

همچنین امام جمعه کهک قم گفت: دشمنان سعی دارند عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) از مسیر اصلی خود خارج کرده و ان را به انحراف بکشانند.

حجت⁮الاسلام علی اصغر صالح⁮آبادی با اشاره به ورود آهنگ⁮های نامناسب در مداحی⁮ها اظهار داشت: دشمنان سعی می⁮کنند عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) را از مسیر اصلی خودش خارج کنند و آن را به صورت ظاهری و با شکل و فرم انحرافی در بیاورند.



وی با بیان اینکه این اطلاعات از اسناد موجود در سازمان سیا کسب شده است، تصریح کرد: در دوران پیروزی انقلاب اسلامی جوانان با اقتدا به اباعبدالله الحسین(ع) روحیه شهادت طلبی پیدا کردند و با پیمودن مسیر آن حضرت و فراگیری درس آزادی و حریت به مقابله با رژیم شاهنشاهی پرداختند ولی امروز دشمنان می⁮خواهند واقعیت عزاداری را از ما بگیرند.



حجت⁮الاسلام صالح⁮آبادی با اشاره به تلاش دشمنان برای القاء برخی شبهات پیرامون عزاداری⁮ها و شفاعت⁮جویی از ائمه معصوم(ع) در اذهان شیعیان اظهار داشت: آنها به تازگی در حرکت امام حسین(ع) از مکه به سمت کربلا شبهاتی وارد کردند و وانمود می⁮کنند که اباعبدالله به خاطر دنیاطلبی و قدرت طلبی انجام مناسک معنوی حج را رها و به سمت کربلا حرکت کرده است.



امام جمعه کهک ادامه داد: امام حسین(ع) قبل از حرکت به سمت کربلا فرموده بودند که برای اصلاح دین و امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر مکه را به سمت کربلا ترک کرده است.



وی گفت: با توجه به بروز شبهات فراوان، مجالس عزاداری ما نباید فقط به صورت ظاهری برگزار شود بلکه باید پرچم عزاداری اباعبدالله برافراشته شود و در زیر این پرچم احکام دینی و اسلامی نیز بیان شود.



حجت⁮الاسلام صالح⁮آبادی تصریح کرد: در مجالس عزاداری مردم باید با اهداف و فلسفه قیام عاشورا، احکام دینی و قرآن آشنا شوند و در کنار این موارد به عزاداری سنتی نیز بپردازند.