سفر راسموسن به روسیه/رایزنی برای ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "آندرس فاگ راسموسن" گفت : ناتو و روسیه باید اختلافات خود را کنار بگذارند و همکاریهای بیشتری را در جنگ افغانستان با یکدیگر داشته باشند.

تحلیلگران بر این باورند که هدف از سفر سه روزه راسموسن به روسیه، تقویت روابط میان ناتو و مسکو است.

دبیر کل ناتو روز چهارشنبه با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری و "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه دیدار می کند.

در پی درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان، دبیرکل ناتو پیشتر از موافقت اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، برای اعزام 7 هزار نظامی جدید به این کشور خبر داد.