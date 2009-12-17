عملیات ایجاد خطوط BRT در ارومیه آغاز می شود

عباس حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: مطالعات ایجاد این خطوط در خیابانهای پرتردد و اصلی شهر پایان یافته و مقرر شده عملیات اجرایی آن قبل از پایان سال آغاز شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در این خطوط اتوبوسها با حد فاصله زمانی تعیین شده مقابل درهای اتوماتیک ایستگاه توقف کرده و مسافران با سرعت سوار و پیاده می شوند و از آنجا که مسیرBRT فقط برای یک مبدا و مقصد طراحی شده، مسافران می توانند بدون اتلاف وقت از اتوبوسهای این خطوط استفاده کنند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه در خصوص تحویل 30 دستگاه اتوبوس با 82.5 درصد یارانه دولتی که جز مصوبات سفر ریاست جمهوری بود، اظهار داشت: بنا بر تعهدات شرکت شهاب خودرو تحویل این تعداد اتوبوس باید از اول آذرماه سالجاری عملی می شد که به دلیل تغییر مدل اتوبوسها هنوز این امر محقق نشده است.

به گفته حیدرزاده هفت میلیارد ریال اعتبار برای خرید این دستگاهها به سازمان اعتبار اختصاص یافته است.

وی پیگیری جهت تبدیل به احسن نمودن تعدادی از مینی بوسهای تحت نظارت با یارانه دولتی و تعویض باجه های نواحی هشتگانه در سطح شهر با در نظر گرفتن زیبایی و مبلمان شهری را بخشی از برنامه های این سازمان تا پایان سال جاری برشمرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی از ایجاد پایانه های مکمل خطی در صورت تامین اعتبار و اجرا از طریق شهرداری در دو نقطه شهر به منظور تمرکز زدایی از پایانه عطایی خبر داد و افزود: در برخی از ایستگاههای شهر نیز پهلوگاه برای توقف و سوار و پیاده نمودن مسافر ایجاد خواهد شد.