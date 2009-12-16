به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های وزنه برداری نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا از تاریخ 26 آذرماه تا دوم دی ماه در امارات برگزار می شود و این در حالی است که تیم های ایران از حضور در این رقابت ها انصراف داده اند.

پرویز جلایر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شرکت نکردن تیم های نوجوانان و جوانان کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا مرتبط با وضعیت نابسامان فعلی است و در واقع ما توان شرکت در این مسابقات را نداریم.

دبیر فدراسیون وزنه برداری همچنین در خصوص برپایی کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری که روز گذشته برگزار شد، عنوان کرد: در کمیته ای که روز گذشته برگزار شد، حسین رضازاده و بهمن زارع، مدیر و مربی تیم های ملی، در خصوص ناکامی تیم وزنه برداری کشورمان در رقابت های جهانی کره جنوبی، دلایل خود را ارائه کردند که مورد قبول واقع نشد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور بهرام افشارزاده، رئیس فدراسیون، زهتاب، منوچهر برومند، نصرالله دهنوی، حسن عرب شاهی و دکتر حکمت پور، اعضای کمیته فنی، برگزار شد مربیان تیم ملی تا اطلاع ثانوی از حضور در تیم های ملی محروم شدند البته دوشنبه هفته آینده نظر قطعی فدراسیون در خصوص این افراد اعلام خواهد شد.