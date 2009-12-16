کنسرت رسوای زمانه برگزار می شود

همایون خرم آهنگساز و نوازنده ویولن با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: گروه موسیقی "مهر" که اکثر اعضای آن از بین شاگردان من هستند قرار بود تابستان امسال کنسرتی را برگزار کنند که متاسفانه به دلیل شرایط پیش آمده امکان این کنسرت میسر نشد اما با انتشار آلبوم "رسوای زمانه" انگیزه برگزاری کنسرت بار دیگر در من زنده شد و امیدوارم در اوایل سال آینده این کنسرت را برگزار کنیم.

وی به چرایی تشکیل این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : همیشه در نظر داشتم تا به همراه تعدادی از شاگردانم که در حوزه موسیقی ایرانی و ساز ویولن پیشرفتهای قابل توجهی داشته اند گروهی تشکیل دهم تا از این طریق هم دین خود را به این هنر ادا کنم و هم در جهت رشد کیفی هنرجویان قدم شایسته ای بردارم. از همین رو اسم گروه را از کتاب ردیف موسیقی خودم به نام "نوای مهر" برداشتم به امید اینکه نغمه های موسیقی ایرانی با این نام نیز شنیده شوند.

این آهنگساز در ادامه با اشاره به کتاب جدیدش گفت : پس از چاپ جلد اول کتاب "نوای مهر" با عنوان "چپ کوک" که شامل 10 مقام و تشریح دستگاههای موسیقی ایرانی می شد جلد دوم از این کتاب را با عنوان "راست کوک" در چهار قسمت جداگانه با 12 مقام و دستگاه در سه کتاب که هر یک از آنها نیز 4 قطعه از این مقامها و دستگاهها را در برمی گیرند به پایان رساندم.

وی افزود: در پایان هر قسمت نیز قطعاتی از ساخته های خودم که عمدتا قطعه های اجرا شده در برنامه گلهای رادیو بوده است را به عنوان نمونه آورده ام. به عنوان مثال ضمن معرفی دستگاههای شور قطعه "رفتی گفتی"، دشتی"دل مبند ای آشنا" و در بیات ترک قطعه "دامن صحرا" را آورده ام.

خرم در پایان گفت: با به پایان رسیدن این سه مقام موسیقی کتاب آماده انتشار است و طبق صحبتهای انجام شده با ناشر برای ایام نوروز منتشر می شود.