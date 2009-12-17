تلاش برای کشف استخوانهای نقاش با کمک شیوه های فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان انسان شناس امیدوارند بتوانند با کمک گرفتن از تاریخ گذاری کربنی، اسکن CAT و تحلیل دی ان ای به منظور شناسایی استخوانها و جمجمه کاراواجو، رازی 400 ساله را در رابطه با محل دفن این نقاش مشهور پرخاشگر کشف کنند.

آنها بر این باورند بقایای به جا مانده از این نقاش مشهور در دخمه ای زیر زمینی در قبرستانی در شهر کوچک "پورتو ارکول" در سواحل توسکانی قرار دارد. آخرین آرامگاه کاراواجو هیچگاه به صورت روشن مشخص نشد، وی در سال 1609 در اثر نزاعی در نپال زخمی شد و در سال 1610 در اثر تب جان خود را از دست داد.

برخی از تاریخدانان معتقدند وی پس از این نزاع به شهر پورتو ارکول رفته است اما جراحتهای وارد آمده به بدن وی دچار عفونت شده و سلامت وی را به زوال کشاند و سرانجام او در اثر ابتلا به تب تیفوئید جان خود را از دست داد. نزدیک ترین قبرستانی که برای دفن وی در این شهر کوچک وجود دارد، تنها قبرستان این شهر است و از این رو دانشمندان قصد بررسی بقایای به جا مانده در این دخمه زیر زمینی را دارند.

متخصصان انسان شناس از دانشگاه های بولونیا و راونا با همکاری متخصصان حفاری مطالعه بر روی 40 سری از استخوانهایی که در یکی از سه دخمه این قبرستان کشف شده است را آغاز کرده اند تا بتوانند بقایای استخوان مرد جوانی که در قرن 17 میلادی جان خود را از دست داده پیدا کنند.

پس از آن استخوانها تحت آزمایش تاریخ گذاری کربنی و اسکن CAT قرار خواهد گرفت تا سن دقیق آنها تعیین شود. نمونه های دی ان ای نیز از استخوانها استخراج شده و با دی ان ای نواده برادری کاراواجو مقایسه خواهد شد.

بر اساس گزارش تلگراف، کاراواجو که نام واقعی اش "میشل آنجلو مریسی" بوده است به دلیل مهارت بالا در تکنیک نقاشی سایه و روشن یا Chiaroscuro از شهرت بسیار زیادی برخوردار است. وی به عنوان بزرگترین نقاش ایتالیایی در قرن 17 میلادی معمولا درگیر مجادلات خشونت بار بوده است، به طوری که در سال 1606 طی یک بازی مردی را با خنجر به قتل رساند.