به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه براتی قصهگوی افغان با بیان این مطلب در سیزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی گفت: در گذشته پدربزرگها و مادربزرگهای ما در افغانستان برای کودکان قصه تعریف میکردند اما هر روز نقش این قصهگوهای کهنسال کمرنگ و کمرنگتر میشود. نمیدانم وقتی آنها از این دنیا بروند چه کسی برای کودکان افغانی قصه میگوید.
براتی که از شهر هرات برای شرکت در این جشنواره حاضر شده است عنوان کرد: من با صدای خانم نشیبا مجری پیشکسوت کودکان در رادیوی ایران به قصهگویی علاقمند شدم و اکنون هم که معلم هستم همیشه در کلاسهای درسم با قصهگویی کلامم را آغاز میکنم.
وی ادامه داد: کودکان از طریق قصه و قصهگویی بیشتر به درس علاقه نشان میدهند و نکات درسی را نیز بهتر دریافت میکنند. دو سال است که به این شکل بازده کلاس درسم را بالا بردهام.
این قصهگو با اشاره به فرهنگ خاص مرد سالارانه در کشور افغانستان تاکید کرد: زنان کمتر میتوانند در افغانستان قصه بگویند. این موضوع از طرف جامعه ما بد برداشت میشود اما ما سعی داریم بعد از این جشنواره در کشورمان سمینار قصهگویی برگزار کنیم و این تابوهای فرهنگی را از میان برداریم چرا که قصهگویی امری لازم و ضروری است.
وی با موثر دانستن برگزاری سیزدهمین جشنواره قصهگویی برای پیشرفت این رشته در کشورش گفت: این جشنواره ذوق گسترش این حرفه را در کشورمان به وجود آورده است. به این وسیله ما میتوانیم تجربیاتمان را منتقل کنیم و در کشورمان قصهگوی حرفهای پرورش دهیم.
براتی عنوان کرد: دیدن قصه بیش از هر چیزی تجربیات قصهگو را افزایش میدهد و من توانستهام در چند روز برگزاری این جشنواره نکاتی را بیاموزم که در کارم بسیار موثر است.
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