فوریت طرح کاهش اختیارات معاون اجرایی رئیس مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح اصلاح ماده 60 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 115 رای موافق، 59 رای مخالف و 15 رای ممتنع موافقت کردند.

این طرح که با امضای 104 نماینده مجلس تهیه شده خواستار افزایش اختیار ناظران در هیئت رئیسه مجلس شده است.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در دفاع از فوریت این طرح گفت: جایگاه نمایندگان در قانون اساسی همتراز وزیران است و باید حفظ شود.

وی افزود: در ماده 60 اصلاح این طرح آمده که مسئولیت و اختیارات امور اداری مجلس، تشکیلات فنی، پشتیبانی و ... بر عهده رئیس مجلس است که از طریق ناظران هیئت رئیسه صورت می گیرد.

دلخوش تصریح کرد: هم اکنون جایگاهی برای نمایندگان مترتب نیست و به گونه ای رفتار می شود که کار نمایندگان با وقفه مواجه شده و این امر شان رئیس مجلس را پایین می آورد.

نماینده صومعه سرا گفت: می خواهیم نمایندگان از طریق هیئت رئیسه صورت گیرد و این طرح در خصوص احقاق حق نمایندگان است.

در ادامه علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت و بهمن محمد یاری در موافقت با این طرح سخن گفتند و در نهایت فوریت این طرح با رای اکثریت تصویب شد.