توهین به امام راحل (ره) توهین به مقدسات ملت است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ بیعت با امام راحل در اردبیل اظهار داشت: هتک حرمت تمثال بنیانگذار جمهوری اسلامی اهانت به ملت وفادار به امام بود اما عشق خمینی همچنان در قلب این ملت سرزنده و جوان خواهد ماند.

وی با اشاره به جایگاه بلند رهبری و ولایت در نظام اسلامی افزود: دشمن با این حرکتهای مذبوحانه نمی‌ تواند در اراده ملت حسینی ایران خدشه ‌ای وارد کرده و به راه و آرمان خمینی (ره) تعدی یا جسارت کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان با بیان اینکه آرمانها و اندیشه های امام و انقلاب اسلامی امید را در دل مستضعفان و محرومین جهان زنده کرده است، اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) با تفکرات ناب خود مسیر حرکت انسانهای آزادیخواه و عدالتجو را مشخص کرده و بی شک این چراغ سعادت هرگز خاموش نخواهد شد.

وی عشق به امام خمینی (ره) را عشق به تمام خوبیها دانست و تصریح کرد: مردم ایران بیش از هر زمان دیگر آگاه و هوشیار بوده و به خوبیها ارج می نهند و آن را با جان و دل پاس می دارند زیرا ارج نهادن به آن وظیفه هر انسان فهیم و آزاده است.

فیروزی در پایان با اشاره به بصیرت و هوشیاری دانش‌ آموزان و فرهنگیان این استان در برابر حوادث اخیر ابراز داشت: دانش‌ آموزان و فرهنگیان اردبیل ضمن محکومیت حرکت اخیر فتنه‌ طلبان به دشمنان اجازه نخواهند داد با بهره‌ گیری از بازیهای سیاسی به امام، رهبری، خط ولایت و انقلاب تعدی کنند.