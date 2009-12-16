دعوت سپاه محمد رسول الله(ص) از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این اطلاعیه به این شرح است : شخصیت والا و آسمانی حضرت امام خمینی (ره) که احیاگر اسلام در قرن حاضر بود، چنان در دلها و افکار ملت های آزاده و غیور، خصوصا ملت غیرتمند و ولایتمدار ایران اسلامی از محبوبیت و قداست برخوردار است که همواره حماسه هایی ماندگار از شور و شعور و بصیرت می آفریند.

خروش یکپارچه آحاد ملت شهید پرور و عظیم الشان در پی حماقت و جهالت و عناد فتنه گران و فتنه سازان که منجر به اهانت به ساحت مقدس حضرت امام (ره) گردید، مصداقی روشن و گویا از این واقعیت زیباست که : خمینی یک حقیقت جاودان است.

آری! ملتی که هویت، عزت و موجودیت خود را مرهون و مدیون آن امام راحل می داند، در هر زمان و عرصه ای که احساس کند اهداف و افکار آن یگانه دوران در خطر است، عاشقانه و آگاهانه می خروشد و به میدان می آید.

سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، آحاد ملت آگاه و سرافراز ایران اسلامی را برای حضور یکپارچه و حماسی و مقتدرانه در تظاهرات و راهپیمایی اعلام انزجار از عوامل فتنه- که زمینه ساز اهانت به ساحت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران شدند- پس از نماز جمعه این هفته تهران بزرگ فرا می خواند.

فرماندهان، مدیران و بسیجیان سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ که خود نیز همراه با سیل خروشان ملت در این راهپیمایی دشمن شکن حضور خواهند یافت، این خروش و حضور حماسی را عاملی مهم در کور کردن چشم فتنه و محکومیت شدید مسببان این اهانت هولناک می دانند.

بی شک فریادهای کوبنده امت حزب الله در این راهپیمایی علاوه بر نمایش گذاشتن درک و بصیرت والای این امت، سیلی محکمی به همه عوامل فتنه انگیز و غافل بوده و بار دیگر شور و شعور و شکوه انقلابی امت امام (ره) را در تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مد ظله العالی" به رخ جهانیان خواهد کشید و دشمنان خارجی و منافقان داخلی را بیش از پیش به خفت و خواری خواهد کشاند.