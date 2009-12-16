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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

در اطلاعیه ای اعلام شد :

دعوت سپاه محمد رسول الله(ص) از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جمعه

دعوت سپاه محمد رسول الله(ص) از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جمعه

سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در اطلاعیه ای از عموم ملت حزب الله برای حضور در راهپیمایی اعلام انزجار از فتنه گران و توهین کنندگان به ساحت حضرت امام (ره) بعد از اقامه نماز جمعه این هفته تهران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این اطلاعیه به این شرح است : شخصیت والا و آسمانی حضرت امام خمینی (ره) که احیاگر اسلام در قرن حاضر بود، چنان در دلها و افکار ملت های آزاده و غیور، خصوصا ملت غیرتمند و ولایتمدار ایران اسلامی از محبوبیت و قداست برخوردار است که همواره حماسه هایی ماندگار از شور و شعور و بصیرت می آفریند.

خروش یکپارچه آحاد ملت شهید پرور و عظیم الشان در پی حماقت و جهالت و عناد فتنه گران و فتنه سازان که منجر به اهانت به ساحت مقدس حضرت امام (ره) گردید، مصداقی روشن و گویا از این واقعیت زیباست که : خمینی یک حقیقت جاودان است.

آری! ملتی که هویت، عزت و موجودیت خود را مرهون و مدیون آن امام راحل می داند، در هر زمان و عرصه ای که احساس کند اهداف و افکار آن یگانه دوران در خطر است، عاشقانه و آگاهانه می خروشد و به میدان می آید.

سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، آحاد ملت آگاه و سرافراز ایران اسلامی را برای حضور یکپارچه و حماسی و مقتدرانه در تظاهرات و راهپیمایی اعلام انزجار از عوامل فتنه- که زمینه ساز اهانت به ساحت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران شدند- پس از نماز جمعه این هفته تهران بزرگ فرا می خواند.

فرماندهان، مدیران و بسیجیان سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ که خود نیز همراه با سیل خروشان ملت در این راهپیمایی دشمن شکن حضور خواهند یافت، این خروش و حضور حماسی را عاملی مهم در کور کردن چشم فتنه  و محکومیت شدید مسببان این اهانت هولناک می دانند.

بی شک فریادهای کوبنده امت حزب الله در این راهپیمایی علاوه بر نمایش گذاشتن درک و بصیرت والای این امت، سیلی محکمی به همه عوامل فتنه انگیز و غافل بوده و بار دیگر شور و شعور و شکوه انقلابی امت امام (ره) را در تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مد ظله العالی" به رخ جهانیان خواهد کشید و دشمنان خارجی و منافقان داخلی را بیش از پیش به خفت و خواری خواهد کشاند.

کد مطلب 1001609

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