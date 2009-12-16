سیلاب در رودخانه های قره سو و چم بشیر کرمانشاه واقع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن رضوی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه سیل و طغیان رودخانه ها استان اظهار داشت: حدود هفت کیلومتر از رودخانه قره سو و کل نهر چم بشیر با هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد تومان ساماندهی شد و هم اکنون بحث سیلاب در محدوده این دو رودخانه مهم شهر کرمانشاه منتفی است.
در ادامه جلسه محمد کهریزی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه نیز گفت: در کشور ما در سالهای کم بارش نیز سابقه بروز سیلاب وجود داشته و متاسفانه شاهد هستیم که تلفات جانی و مالی هم به بار آورده پس نمی توان هیچگاه از وقوع سیلاب غافل شد.
وی افزود: با برگزاری جلسات موثر در کارگروه کمیته سیل و طغیان رودخانه می توان بررسی های کارشناسی را بطور مستمر انجام و نتایج حاصله را به مرحله اجرا درآورد تا از آثار مخرب سیل در مناطق مختلف استان جلوگیری به عمل آید.
در ادامه حیدر پورنقی معاون بهره برداری و امور مشترکین نیز در خصوص اقدامات پیشگیرانه وقوع سیلاب در رودخانه های شهرهای گیلانغرب، اسلام آباد، روانسر وسرپلذهاب گفت: نقشه های پهنه بندی سیلاب این رودخانه ها تهیه شده و در شهر اسلام آباد نیز رودخانه راوند درحال ساماندهی است که هم اکنون به جرأت می توان گفت وقوع سیلاب در این رودخانه تا حد بسیار جدی مهار شده است.
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