محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نقشه تهیه شده برای مترو که در قبل از انقلاب تهیه شده، ایستگاه شهید همت که در وسط تپه های عباس آباد واقع است به عنوان یکی از بزرگترین ایستگاههای مترو تهران پیش بینی شده بود.

این مقام مسئول در شهرداری افزود: در زمان قبل از انقلاب قرار بود این تپه ها قلب تجاری تهران باشد و خط یک مترو هم که از اینجا رد می شد و زمنیهای بیرون ایستگاه متعلق به مترو بود و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه باید در بخشی از این زمینها یک پایانه بزرگ اتوبوسرانی که الان سمت شمالی اتوبان همت قرار دارد، ایجاد می کرد.

هاشمی اظهار داشت: با این وجود با توجه به اینکه این ایستگاه در محل اتوبان بزرگ همت واقع شده است برای جابجایی و تردد مسافران به نقاط پر جمعیت که در شرق و غرب قرار گرفته ما تصمیم گرفتیم این ایستگاه را بر اساس همان نقشه ها احداث و توسعه دهیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به تملک این زمینها توسط مصلی بعد از پیروزی انقلاب گفت: برای جابجایی کامل و راحت مسافران یک پل بزرگ هم تعبیه شده بود که الان نیمه کاره است چرا که تاکنون اجازه نداده اند که این ایستگاه را فعال کنیم.

محسن هاشمی با توجه با اهمیت و نقش ایستگاه شهید همت در جابجایی مسافران مترو تاکید کرد: شهردار پیگیر انجام کار است تا تملک این زمینها را به مترو بازگرداند و با تحقق این موضوع این ایستگاه را فعال خواهیم کرد. در این پروژه قرار است یک پل هوایی هم بر روی همت احداث شود و در سمت دیگر همت در زمینهای شهرداری یک پارکینگ بزرگ ساخته شود.

مدیر عامل شرکت مترو تهران با تاکید بر اینکه شلوغی کنونی ایستگاه مترو شهید حقانی به دلیل عدم آماده سازی ایستگاه شهید همت است، گت: امیدوار هستیم هر چه سریعتر مقدمات فعال کردن این ایستگاه فراهم شود تا گامی دیگر در راستای روان سازی ترافیک و جابجایی راحت شهروندان توسط مترو صورت پذیرد.