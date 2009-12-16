به گزارش خبرنگار مهر در کیش، در مراسم افتتاح و آغاز به کار این نمایشگاه، اسداله کریمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس، حسین فاضلی معاون سرمایه گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی و جمعی از مسئولان کشوری و محلی حضور داشتند.

در این نمایشگاه که در فضایی به وسعت 14 هزار متر مربع برگزار شد بسیاری از استانهای کشور، آخرین تولیدات و دستاوردهای استانی خود را به معرض نمایش گذاشتند.

شرکتهای سرمایه گذاری، صنعت و معدن، توریسم، حمل و نقل و عمران شهری، ساختمان، بانکها و موسسات مالی و اعتباری از دیگر شرکت کنندگان این نمایشگاه در جزیره کیش بودند.

در حاشیه این نمایشگاه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس و معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی پاسخ دادند.

سومین نمایشگاه سرمایه گذاری که توسط شرکت " اکسپو کیش " برگزار می شود روز جمعه 27 آذرماه جاری به کار خود خاتمه خواهد داد.