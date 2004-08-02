  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۳۷

هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر سراسر كشور - اصفهان(12)

نتايج واليبال المپياد دانشجويان

رقابتهاي واليبال پسران هفتمين دوره المپياد دانشجويان سراسر كشور امروز نيز پيگيري شد و طي آن تيمهاي فردوسي مشهد، دانشگاه تبريز، دانشگاه گيلان و دانشگاه تربيت معلم تهران برحريفان خود پيروزي شدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فردوسي مشهد موفق شد 2 برصفربردانشگاه زنجان غلبه كند، دانشگاه تبريز2 برصفردانشگاه تهران را پشت سر گذاشت، دانشگاه گيلان 2 بريك، دانشگاه شهركرد را برد. سرانجام دانشگاه تربيت معلم تهران با حساب 2 بريك بردانشگاه علم وصنعت تهران غلبه كرد.
لازم به ذكراست: اين رقابتها دردوست برگزارمي شود.

کد خبر 100163

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها