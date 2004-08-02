نتايج واليبال المپياد دانشجويان

رقابتهاي واليبال پسران هفتمين دوره المپياد دانشجويان سراسر كشور امروز نيز پيگيري شد و طي آن تيمهاي فردوسي مشهد، دانشگاه تبريز، دانشگاه گيلان و دانشگاه تربيت معلم تهران برحريفان خود پيروزي شدند.