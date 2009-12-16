به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور ظهر چهار شنبه در بازدید از کارخانه فرآوری سیب زمینی سبلان اردبیل اظهار داشت: با این میزان تولید، استان اردبیل دومین تولید کننده سیب زمینی کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بخش بیشتری از این میزان تولید مازاد بر نیاز استان بوده و به صورت خام و یا فرآوری شده صادر شده است، افزود: در سال جاری صادرات سیب زمینی از این استان افزایش قابل توجهی داشته است.

استاندار اردبیل با تاکید بر ضرورت حفظ تعادل در قیمت بازارهای مصرف اضافه کرد: برنامه ریزی ما بر این است که سیب زمینی به قیمت متعادلی در بازار عرضه شود تا مصرف کنندگان و کشاورزان متضرر نشوند.

وی حمایت از سرمایه گذاری در بخش صنایع فرآوری محصولات سیب زمینی در این استان را یاد آور شد و تصریح کرد: محصول سیب زمینی اردبیل باید به محصول فرآوری شده غیر خام تبدیل شود زیرا با تحقق این مهم بازار سیب زمینی در داخل استان و حتی کشور به تعادل خواهد رسید.

حقیقت پور بیان داشت: امسال به علت ساماندهی بازار، مشکل سیب زمینی مازاد در استان اردبیل وجود ندارد و ما باید با برنامه ریزی های لازم مازاد محصول خود را به کشورهای متقاضی همسایه نظیر روسیه صادر کنیم.

جشنواره سیب زمینی و ماهی در اردبیل برگزار می شود

وی همچنین با اشاره به تنوع تولید غذاهای مشترک از ماهی و سیب زمینی، از برگزاری نخستین جشنواره سراسری سیب زمینی و ماهی تا پایان سال جاری در این استان خبر داد.

استاندار اردبیل محصولات غذایی قابل تولید از سیب زمینی را متنوع دانست و متذکر شد: کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی استعداد خوبی برای تولید محصولات و فرآورده های غذایی با بر چسب "حلال فود" دارد و در صورت سرمایه گذاری در این بخش، بازارهای گسترده ای دست خواهیم یافت.

وی خاطرنشان کرد: باید در زمینه تولید محصولات جدید از سیب زمینی مطالعات دقیقی صورت گیرد تا تولید فرآورده های جدید این محصول در استان مطابق با سلیقه بازارهای داخلی و خارجی انجام شود.

مدیرعامل کارخانه فرآوری سیب زمینی سبلان نیز در این بازدید با اشاره به فعال سازی دو انبار پنج هزار تنی این کارخانه یادآور شد: در آینده نزدیک یک خط جدید تولید محصولات سیب زمینی نیز به ظرفیت 2.5 تن در ساعت در این واحد تولیدی راه اندازی خواهد شد.