سهیلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: 20 درصد از صداگذاری این فیلم توسط ایرج شهرزادی به پایان رسیده و به زودی کار ساخت موسیقی آغاز میشود. فیلم "ازدواج در وقت اضافه" دیماه آماده نمایش شده و به احتمال زیاد نوروز 89 اکران عمومی میشود.
جمشید هاشمپور، ماهایا پطروسیان، مهران رجبی، مجید صالحی، علی صادقی، بهنوش بختیاری، بهاره افشاری، ملکه رنجبر، پریسا رضایی، حامد جوادی، سادیا جلالیپور، صدیف آرمیده، بهزاد اشکان، اسماعیل صیدلو، امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی میکنند.
در خلاصه داستان "ازدواج در وقت اضافه" آمده است: فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را میکنند، اما انگار این مادربزرگ را به هیچ طریقی نمیشود از سر راه برداشت ...
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: بهمن زرینپور، س. سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاکسیما، صدابردار: عباس رستگارپور، چهرهپرداز: مهین نویدی، مدیر تولید: میترا احمدی، مدیربرنامهریزی و دستیار اول کارگردان: کامبیز دارابی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو، عکاس: بهرنگ دزفولیزاده، جلوههای ویژه: داوود رسولیان، روابط عمومی: کمیل سهیلی.
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