مبلغان با جوانان ارتباط صمیمی برقرار کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی محمدی روز چهارشنبه در جمع مدیران فرهنگی و همچنین سرگروهان اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهمیت تبلیغ در مدارس کشور گفت: باید موضوع تبلیغ در مدارس کشور را جدی بگیریم و نگوییم اینها سن کمی دارند نیاز به تبلیغ نیست.



وی تصریح کرد: باید مبلغان ارتباطی صحیح و عاطفی با جوانان برقرار کنند که گاهی برقراری این ارتباط از سخنرانی‌های طولانی موثرتر است.



حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه باید کلام جوانان را نیز بشنویم گفت: نباید تنها موعظه‌گر باشیم و برای جوان سخنرانی کنیم، باید در ابتدا کلام جوان را شنید و بعد سخنرانی کرد.



وی تصریح کرد: همه باید نسبت به اعزام مبلغان به مناطق محروم توجه داشته باشیم و در این راستا تلاش کنیم.



وی افزود: مدیران کل اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور نیز باید موضوع اعزام مبلغ را جدی بگیرند و در تمام ایام سال به این امر توجه داشته باشند.



محمدی اظهارداشت: مسئولان فرهنگی استان‌ها نیز باید هماهنگی لازم و کافی را با مبلغان داشته باشند و آنها را با موقعیت آن استان آشنا کنند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بسیاری از مبلغان شاید با موقعیت فرهنگی و اجتماعی آن منطقه اعزام شده آشنا نباشند و از این رو باید مسئولان فرهنگی ادارات کل اوقاف و در استان‌ها این موقعیت را برای مبلغان تشریح کنند.



وی اظهار داشت: مبلغان باید کارهای خود را ارزیابی کنند و طبق آن برنامه‌ریزی نمایند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه باید مبلغان در بیان احکام نیز دقت داشته باشند، گفت: مبلغان باید در دوران تبلیغ به بیان احکام بپردازند و جوانان را با موضوع احکام الهی آشنا کنند.



محمدی گفت: همچنین مبلغان در دوران تبلیغ باید به گونه‌ای رفتار کنند که احکام وقف در جامعه نهادینه شود و به بیان احکام وقف بپردازند.



وی افزود: نباید وقف به فراموشی سپرده شود و در احیای آن مبلغان وظیفه دارند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به شکل‌گیری برخی نگاه‌ها به موضوع وقف گفت: متاسفانه نگاه‌های غلط به موضوع وقف بسیار است و از این رو باید مبلغان اثرات وقف را در جامعه بیان کنند.