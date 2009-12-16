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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

محمدی:

مبلغان با جوانان ارتباط صمیمی برقرار کنند

مبلغان با جوانان ارتباط صمیمی برقرار کنند

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه مبلغان باید با جوانان ارتباط صمیمی داشته باشندگفت: نباید تنها موعظه‌گر باشیم و برای جوان سخنرانی کنیم، باید در ابتدا کلام جوان را شنید و بعد سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی محمدی روز چهارشنبه در جمع مدیران فرهنگی و همچنین سرگروهان اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهمیت تبلیغ در مدارس کشور گفت: باید موضوع تبلیغ در مدارس کشور را جدی بگیریم و نگوییم اینها سن کمی دارند نیاز به تبلیغ نیست.

وی تصریح کرد: باید مبلغان ارتباطی صحیح و عاطفی با جوانان برقرار کنند که گاهی برقراری این ارتباط از سخنرانی‌های طولانی موثرتر است.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه باید کلام جوانان را نیز بشنویم گفت: نباید تنها موعظه‌گر باشیم و برای جوان سخنرانی کنیم، باید در ابتدا کلام جوان را شنید و بعد سخنرانی کرد.

وی تصریح کرد: همه باید نسبت به اعزام مبلغان به مناطق محروم توجه داشته باشیم و در این راستا تلاش کنیم.

وی افزود: مدیران کل اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور نیز باید موضوع اعزام مبلغ را جدی بگیرند و در تمام ایام سال به این امر توجه داشته باشند.

محمدی اظهارداشت: مسئولان فرهنگی استان‌ها نیز باید هماهنگی لازم و کافی را با مبلغان داشته باشند و آنها را با موقعیت آن استان آشنا کنند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بسیاری از مبلغان شاید با موقعیت فرهنگی و اجتماعی آن منطقه اعزام شده آشنا نباشند و از این رو باید مسئولان فرهنگی ادارات کل اوقاف و در استان‌ها این موقعیت را برای مبلغان تشریح کنند.

وی اظهار داشت: مبلغان باید کارهای خود را ارزیابی کنند و طبق آن برنامه‌ریزی نمایند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه باید مبلغان در بیان احکام نیز دقت داشته باشند، گفت: مبلغان باید در دوران تبلیغ به بیان احکام بپردازند و جوانان را با موضوع احکام الهی آشنا کنند.

محمدی گفت: همچنین مبلغان در دوران تبلیغ باید به گونه‌ای رفتار کنند که احکام وقف در جامعه نهادینه شود و به بیان احکام وقف بپردازند.

وی افزود: نباید وقف به فراموشی سپرده شود و در احیای آن مبلغان وظیفه دارند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به شکل‌گیری برخی نگاه‌ها به موضوع وقف گفت: متاسفانه نگاه‌های غلط به موضوع وقف بسیار است و از این رو باید مبلغان اثرات وقف را در جامعه بیان کنند.

کد مطلب 1001635

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