ملکان به خبرنگار مهر گفت: تست گریم بازیگران فیلم سینمایی "سه نفر روی خط" و آماده سازی لوکیشن مورد نظر برای شروع فیلمبرداری همچنان ادامه دارد. با آماده شدن لوکیشن فیلم سینمایی "سه نفر روی خط" امروز شنبه کلید می‌خورد.

فیلم سینمایی "سه نفر روی خط " با بازی مهران غفوریان، فتحعلی اویسی، مریم امیرجلالی، مهدی عبادتی و ... با موضوعی اجتماعی و درون مایه طنز، روایت زندگی سه جوان است که به طور مجزا در مقطعی از زمان بدون آگاهی از حضور یکدیگر تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. در ادامه اجبار آنها برای انجام آن کار به صورت مشترک، ماجرایی را رقم می‌زند.

عواملی که تاکنون حضور آنها دراین فیلم قطعی شده است عبارتند از حسن اسدی مدیر فیلمبرداری، محمود خرسند صدابردار، رضا نوروزی مدیر تولید، شهریار کلهر طراح صحنه و لباس، مهین نویدی طراح گریم، خ. ملکان و عباس حقیقی تهیه‌کنندگان.

فیلمنامه این فیلم را ملکان طی سه سال نوشته است و اتفاق‌های زندگی جوانان در مرز 19 تا 30 سال را به تصویر می‌کشد و به نوعی به موضوع تصمیم‌گیری بین مرگ و زندگی می‌پردازد. خسرو ملکان فیلم‌های سینمایی "طوبی"، "تماس"، "عروسی مهتاب"، "مادرزن سلام" و... را در کارنامه دارد.