2600 طرح اشتغالزایی به بانک ملی در غرب استان تهران معرفی شد

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به اختصاص 20 هزار و 54 میلیون ریال بودجه به طرح اشتغالزایی در این منطقه اظهار داشت: این طرحها در بخشهای متلف از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات هستند که از این تعداد یک هزار و 531 طرح توسط بانک ملی بررسی و تایید و مبلغ 576 میلیارد ریال پرداخت شد.

وی افزود: در این راستا در حال حال حاضر 556 طرح بررسی و آماده انعقاد قرارداد با بانک است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعهدات مصوبه به این طرحها 340 میلیارد ریال است که به زودی پرداخت می شود.

زارع بیان داشت: طرح کارگاه های زودبازده از مهمترین طرحهای دولت نهم در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه همه جانبه است که باید نظارت بیشتری بر این طرحها انجام گیرد.

رئیس اداره امور بانک ملی غرب استان تهران از تشکیل تیم ویژه وصول مطالبات معوقه خبر داد و افزود: وصول مطالبات معوق بانکها با جدیت در حال پیگیری است و با تشکیل کمیته های ویژه مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوقه هستیم.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون رشد سپرده های بانکی و استفاده از تسهیلات الکترونیکی در خصوص پرداخت قبوض مختلف از طریق این سیستم افزایش یافته است.

این مسئول متذکر شد: طی پیگیری های مستمر، اداره امور بانک ملی غرب استان تهران در بین ادارات و شعبات دیگر در سراسر کشور به دلیل وصول 14 درصد مالبات معوقه موفق به کسب رتبه 37 شده است و این میزان رشد وصول مطالبات معقوه در سال جاری قابل توجه است.

زارع گفت: منطقه غرب استان تهران منطقه بالقوه و مستعدی است و استقلال هر تشکیلاتی همچون استقرار دبیرخانه کار و اشتغال در این منطقه و روان سازی کارها و امورات بسیار چشمگیر است.