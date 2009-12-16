اتاقهای فکر گامی موثر در جهت علمی کردن امر مبارزه مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، حمیدرضا صرامی در اولین نشست اتاقهای فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اولین جلسه اتاق فکر ستاد در اردیبهشت سال 86 بر اساس پیشنهاد مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد برگزار شد گفت: این اتاقها شامل 6 اتاق فکر مدیریت، مقابله با عرضه، درمان، فرهنگی و پیشگیری، مطالعات و رسانه است.
رئیس هیئت عالی بازرسی، لزوم بازبینی سیاستها و فعالیتهای امر مبارزه از سوی نخبگان جامعه، ارائه راه حل مناسب با در نظر گرفتن منافع ملی و از بین بردن شکاف میان مسئولان اجرایی و نخبگان مراکز علمی را از علل شکل گیری اتاقهای فکر مبارزه با مواد مخدر برشمرد و افزود: ترویج فرهنگ تفکر و همچنین وحدت در شناخت مسئله، هدف و عمل میان نخبگان و مسوولان امر از علل دیگر شکل گیری این اتاقها به شمار میروند.
صرامی اعضای اتاقهای فکر ستاد در تهران را متشکل از 108 نفر از نخبگان، صاحبنظران و اساتید دانشگاهی بیان کرد و گفت: از اردیبهشت سال 86 تا آبان سال جاری تا کنون 150 جلسه اتاق فکر با اصول مسئله سازی، ایده پردازی، ارائه راه حل مناسب و چالش و آیندهشناسی تشکیل شده است.
وی فراهم شدن زمینه برای تبادل سازنده اطلاعات میان اعضای اتاق فکر، ارائه راه حلهای موثر از سوی نخبگان کشور به تصمیمگیران ستاد، توضیح سیاستهای ستاد برای تنویر افکار عمومی، شناسایی منابع و یافتن نقاط قوت و ضعف سیاستها و برنامهها با هدف بهینهسازی امر مبارزه و آیندهنگری مقوله مواد اعتیادآور را از جمله برنامههای ویژه اتاقهای فکر ستاد عنوان کرد.
همچنین این مقام مسئول در ستاد، تحلیل روند اعتیاد طی دو دهه اخیر، بررسی وضعیت خانوادههای افراد آسیب پذیر، وضعیت روند کشت و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان و راهکارهای کنترل آن، بررسی مراکز درمانی معتادان و راههای ایجاد انگیزش برای مراجعه معتادان به این مراکز را از محورهای مورد بررسی اتاقهای فکر ستاد بیان کرد.
صرامی ادامه داد: نوآوری در برنامههای سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، بررسی استفاده مطلوب از جایگاه ایران در ریاست دورهای CND ، نحوه برخورد با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر و بررسی اقدامات خط ملی مشاوره اعتیاد از دیگر محورهای مورد بررسی در این اتاقها محسوب میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، برخورداری برنامههای امر مبارزه با مواد مخدر از پشتوانه نخبگان علمی کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهها به منظور پرداختن به پژوهش در این امر، راهاندازی خط ملی مشاوره اعتیاد، فراگیر شدن شیوههای جدید درمانی، تغییر نگرش جامعه و سازمانها نسبت به معتادان را از مهمترین نتایج اتاقهای فکر عنوان کرد.
صرامی اظهار داشت: در سطح کشور جمعاً 433 نفر از نخبگان و اساتید دانشگاهی عضو اتاهای فکر مبارزه با مواد مخدر هستند که تاکنون با تشکیل 218 جلسه اتاق فکر گامهای مناسبی را در جهت علمی نمودن امر مبارزة سختافرازی و نرم افرازی برداشتهاند.
وی بیان داشت: تشکیل اتاقهای فکر در سطح ستاد و استانها سرآغاز فصلی نوین در توسعه سامانههای اندیشهساز، اندیشهپرور و نوآور در امر مبارزه با سیستم هوشمند، پویا و فعال مواد مخدر و روانگردان است.
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