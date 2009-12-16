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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

رئیس کمیسیون عمران مجلس :

سرمایه‌گذاری در ساخت اتاقهای مدیریت بحران در کشور ضروری است

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری در امر ساخت اتاق‌های بحران گفت: ساخت اتاقهای بحران در تمامی شهرهای کشور امری مهم و ضروری است و بر همین اساس در حال حاضر ساخت این مراکز در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مهندس محمد حسین مقیمی گفت: با توجه به زلزله‌خیز بودن کشور و وجود گسلهای مختلف در شهرها و خصوصا تهران، وجود مرکز مدیریت بحران با ساختمان ویژه آن می‌تواند در زمان بروز حادثه به عنوان مرکز فرماندهی امداد و نجات نقش مهم و تاثیر‌گذاری را ایفا کند.


وی احداث اتاق مدیریت بحران در تهران را امری ضروری ذکر کرد و گفت: لزوم ایجاد چنین مرکزی در تهران برای تمامی مدیران امری پذیرفته شده است و لذا باید در شهرهای دیگر نیز بر اساس الگو و تجربه بدست آمده در تهران به این امر توجه شود.

مقیمی ساختمان اتاق مدیریت بحران شهر تهران را یکی از ساختمان‌های مقاوم کشور ذکر کرد و گفت: طرح سازه و نوع ساخت آن بسیار ویژه و متفاوت است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وجود 22 پایگاه مدیریت بحران در 22 منطقه شهر تهران و پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران گفت: احداث این پایگاهها اقدامی بسیار مفید بود چرا که در زمان وقوع بحران این پایگاه‌ تحت فرماندهی اتاق مدیریت بحران به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی اظهار امیدواری کرد که پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران در تمامی محلات تهران گسترش یابد.

کد مطلب 1001695

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