تصویربرداری "دشمنان صمیمی" به نیمه رسید

میهن‌دوست در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون نیمی از تصویربرداری "دشمنان صمیمی" به پایان رسیده و کار ضبط در لوکیشن ثابت فیلم در بلوار فردوس با بازی ستاره اسکندری، حسن میهمانی، صالح میرزا آقایی و دیگر بازیگران اصلی ادامه دارد.

"دشمنان صمیمی" روایت زندگی جوانی به نام شاهین است که از همسرش جدا شده و اهالی مجتمع مسکونی را با اخلاق تندش به ستوه آورده است. در واحد رو به رویی آپارتمان او دختری جوان به نام محبوبه ساکن است که بعد از فوت پدر و مادرش از برادر و خواهر کوچک خود مراقبت می‌کند. شاهین و محبوبه به هم علاقمند می‌شوند و...

برزو ارجمند، معصومه آقاجانی، افشین سنگچاپ، محمد شادانی، اشکان خشایی، آرینا حجتی، اکبر رحمتی، صفا آقاجانی، آرش نوذری، مریم سمسار و.. دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل "دشمنان صمیمی" عبارتند از تصویربردار: مجید فرزانه، صدابردار: سیامک نیازی، گروه کارگردانی: حسین راستی، رایا نصیری، ژاله شعبانی، مدیر تولید: شهاب علی‌بخشی، طراح گریم و صحنه و لباس: نوید فرح‌مرزی، عکاس: محمد شریفی.