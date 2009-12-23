واکسن زنده بیماری بورس عفونی به صورت نیمه صنعتی ساخته شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: واکسن زنده بیماری بورس عفونی با نام گامبورو به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی توسط محققین موسسه رازی طراحی و ساخته شد.