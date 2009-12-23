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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

توسط موسسه رازی؛

واکسن زنده بیماری بورس عفونی به صورت نیمه صنعتی ساخته شد

واکسن زنده بیماری بورس عفونی به صورت نیمه صنعتی ساخته شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: واکسن زنده بیماری بورس عفونی با نام گامبورو به صورت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی توسط محققین موسسه رازی طراحی و ساخته شد.

حبیب الله پایکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به گستردگی این بیماری در ایران افزود: این واکسن در سطح وسیع و در واحدهای پرورش طیور انجام می شود.

 

وی میزان مصرف این واکسن در کشور را حدود 8.1 میلیارد دز در سال عنوان و اعلام کرد: همه این واکسنها از خارج از کشور تامین و وارد چرخه مصرف می شود.

 

این مسئول خاطرنشان کرد: ایجاد خط تولید انبوه واکسن گامبورو در کشور از خروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری می کند که این مهم در کاهش هزینه های کشور برای وارد کردن این واکسن جلوگیری می کند.

 

پایکاری تولید واکسن گامبورو در کشور را مهم ارزیابی کرد و متذکر شد: دستیابی به تکنیک تولید این واکسن کشور را در این زمینه بومی می کند.

 

معاون پژوهش و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مستقر در کرج بر ایجاد بسترسازی مناسب برای تولید داخلی و صنعتی واکسن گامبورو تاکید کرد و گفت: تولیدات داخلی واکسن کشور را از واردات این گونه محصولات مورد نیاز بی نیاز می کند.

کد مطلب 1001698

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