حبیب الله پایکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تحقق این امر از جمله برنامه های مرکز تحقیقات موسسه رازی در برنامه ها و اهداف پنج سال آینده است.

وی جذب حداقل 30 عضو هیئت علمی در کشور را یک ضرورت دانست و افزود: حضور این عضوها به ویژه برای فعالسازی شعبه های تحقیقاتی مهم است.

ضرورت افزایش 30 آزمایشگاه رفرانس در کشور

این مسئول با تاکید بر ضرورت توسعه آزمایشگاه های رفرانس در کشور عنوان کرد: تعداد این آزمایشگاه ها باید به 30 آزمایشگاه افزایش یابد تا پاسخگوی فعالیت تحقیقی و اجرای طرحهای علمی پژوهشی باشد.

پایکاری ثبت حداقل پنج آزمایشگاه در سطح بین المللی را از اهداف مهم حوزه تحقیقاتی کشور برای پنج سال آینده ذکر و عنوان کرد: دستیابی به این مهم نیازمند عزم جدی مسئولان و اجرای اقدامات زیرساختی این بخش علمی است.

وی راه اندازی پنج بانک ژن و میکروب را از دیگر اقدامات زیرساختی معاونت پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اعلام کرد.

پایکاری انجام تحقیقات مشترک با مراکز تحقیقاتی خارجی را مهم ارزیابی و یادآور شد: همچنین تحقیقات علمی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقات داخلی در توسعه علم و فناوری نقش به سزایی ایفا می کند.