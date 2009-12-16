به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی محمدی روز چهارشنبه در همایش بزرگ مبلغان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور که در سالن اجتماعات گلزار شهدای قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: در فضای فتنه و وهم‌آلود کشور، تبلیغ باید بصیرت‌زا و رشد دهنده باشد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، مردم باید برای تشخیص حق از باطل شاخص داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: این شاخص همانی است که خداوند متعال در روز غدیر خم به پیامبر اسلام(ص) فرمان ابلاغ آن را فرمود و آن امامت و ولایت و مسیری‌ست که ایشان در آن گام برمی‌دارد.



وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری تصریح کرد: سران فتنه پس از شکست در انتخابات و ناتوانی در ارائه دلیل بر ادعای خود مبنی بر تقلب در انتخابات، این فتنه عظیم را در کشور به راه انداختند.



وی در ادامه افزود: در روز قدس که یادگار امام راحل(ره) و روز محکومیت جلادان صهیونیستی و دفاع از تمامیت اسلام است، اما برخی در زیر لوای آنها روزه‌خواری علنی کرده و شعارهایی در حمایت از رژیم اشغالگر قدس سر می‌دهند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در روز 16 آذر نیز که ماهیت استکبارستیزی و جنبش دانشجویی دارد، همگان شاهد ساختارشکنی طرفداران این مدعیان و جسارت به ساحت مقدس امام راحل(ره) بودند.



وی خاطرنشان کرد: سران فتنه در برابر مهرورزی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بی‌مهری‌ها و جسارت‌ها کردند و گویی می‌خواهند هر طوری که هست از خیمه انقلاب بیرون بروند.



مبلغان مردم را نسبت به منویات رهبری آگاه سازند



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خطاب به مبلغان اعزامی در ماه محرم تصریح کرد: شما باید در زیر پرچم ولایت، مردم را نسبت به منویات رهبری آگاه ساخته و فرمایش ایشان را برای مردم تبیین کرده و در اختیارشان قرار دهید.



وی همچنین تأکید کرد: امروز طلاب و روحانیون باید کسانی را که در حق ملت و کشور خیانت کرده و جرم‌های بسیاری مرتکب شده‌اند، در سخنرانی‌های خود برای مردم افشا کنند.



حجت‌الاسلام محمدی گفت: هر کس در هر مقام و جایگاهی که باشد، حق ندارد در میان مردم غیور ایران اسلامی اختلاف و فتنه ایجاد کرده و اینگونه دشمنان اسلام و انقلاب را خشنود ساخته و سبب دلخوشی آنها شوند.



وی اظهارداشت: مبلغان باید از گسترش فلسفه‌بافی و توجیه‌های غلط برخی افراد در جامعه جلوگیری کنند، زیرا توجیه کار غلط خود اشتباهی بزرگ است.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به توجیه کارهای غلط فرزندان از سوی برخی نیروی‌های انقلاب گفت: فرزندان و بستگان از عوامل فتنه هستند و گاهی سبب می‌شوند که انسان متوجه کارهای اشتباه خود نشده و حقیقت را درک نکند.



وی اظهارداشت: شهدا تمام زندگی و هستی خود خود را برای حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی فدا کردند و با انجام وظیفه خود با سرافرازی در محضر پروردگار حاضر شدند.



روحانیون افسران جنگ نرم بر علیه دشمنان هستند



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: امروز جنگ دشمنان علیه نظام اسلامی تمام نشده و تنها تاکتیک‌های آنها تغییر یافته است.



وی جنگ نرم را به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از جنگ نظامی دانست و گفت: امروز بر خلاف جنگ نظامی که جبهه و صحنه درگیری مشخصی دارد، تک تک خانه‌های ما مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است.



محمدی افزود: در جنگ نرم باید به خوبی دشمن را بشناسیم و به موقع در برابر استراتژی‌های او عکس‌العمل نشان دهیم.



وی با بیان اینکه روحانیون افسران جنگ نرم بر علیه دشمنان هستند، خاطرنشان کرد: طلاب و روحانیون باید همواره آماده دفاع از مرزهای اعتقادی و ارزش‌های اسلامی بوده و روحیه اطاعت از فرماندهی ولایت‌فقیه را در خود تقویت کنند.



محمدی گفت: مناطق تبلیغی همان جبهه‌های جنگ مبلغان و روحانیت و آگاهی دادن و بصیرت‌بخشی به مردم سلاح کارآمد ایشان در این جنگ است.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر ضرورت تبلیغ عملی در کنار تبلیغ زبانی افزود: امام راحل (ره) با رفتار خود مردم را به جایی رساند که با همه وجود در برابر طاغوت ایستادگی کنند و اینگونه بود که خداوند متعال محبت او را در دل و جان آحاد مردم قرار داد.



وی گفت: مبلغان باید آموزه‌های دینی را برای مردم متناسب با زمان، مکان و سطح علمی مخاطبان بیان کرده و از هرگونه تکلف به شدت پرهیز کنند.



فرهنگ وقف در کشور ضعیف و کمرنگ شده است



محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز متأسفانه فرهنگ وقف در کشور ضعیف و کمرنگ شده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروزه آنچنان که باید و شاید به این سنت حسنه الهی در جامعه توجه نمی‌شود، در حالی که وقف یکی از اصول محکم اقتصادی اسلام بوده و ابعاد مختلفی را در بر دارد.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: مبلغان باید فرهنگ وقف را بیش از پیش گسترش داده و با توجه دادن مردم به آن این سنت حسنه را در جامعه نهادینه کنند.



وی خاطرنشان کرد: امروز پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های دنیا و بسیاری از مسائل دیگر در کشورهای غربی با امور خیریه و وقف اداره می‌شود و این مهم ضرورت توجه مسلمانان به این موضوع را می‌رساند.



محمدی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و صفر افزود: سخنرانی‌ها و مداحی‌ها باید در شأن اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش بوده و عزاداری‌ها در سراسر کشور پرشورتر از همه سال و البته با رعایت موازین و حریم‌ها برگزار شود.



وی در پایان استقرار نظام اسلامی را در گرو احیای نهضت حسینی دانست و تصریح کرد: مبلغان باید بعد سیاسی کربلا را برای مردم تبیین کنند، زیرا امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی و حفظ مکتب والای اسلام قیام کردند.