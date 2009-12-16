به گزارش خبرگزاری مهر، "برهم احمد صالح"، به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران، شنبه 28 آذر در راس هیئتی بلندپایه شامل چند وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق و همچنین مسئولان سیاسی این منطقه به تهران سفر می کند و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

صالح در اولین سفر رسمی خود به عنوان نخست وزیر دولت منطقه کردستان با مقامهای بلند پایه جمهوری اسلامی ایران دیدار می کند.



بر اساس نمابر ارسالی از سوی دفتر حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران برای خبرگزاری مهر، بررسی اوضاع کنونی عراق و منطقه، تقویت و تداوم ارتباط بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان عراق و همچنین نقش کُردها در برقراری امنیت و آرامش در عراق از محورهای دیدارهای صالح با مقامهای جمهوری اسلامی خواهد بود.



مسائل اقتصادی، تجاری و گردشگری میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان عراق از دیگر محورهای این نشستها خواهد بود.

قرار است رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران با محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار کند.

بر اساس این گزارش، سفر برهم صالح به ایران در راستای تداوم ارتباطات تاریخی میان جمهوری اسلامی و منطقه کردستان عراق انجام می شود که در مقاطع و موقعیتهای مختلفی میان دو طرف شکل گرفته است.