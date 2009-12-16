3900 جلد کتاب مذهبی در هیئتهای خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای تعزیه، راه اندازی کاروان نمادین نینوا در روز عاشورا و برگزاری مراسم زیارت حضرت رسول(ص) در روز 28 صفر به صورت سراسری در استان از برنامه های فرهنگی و هنری ویژه ماه محرم می باشد.

وی در ادامه در خصوص موسسات قرانی تحت حمایت این نهاد در استان گفت: 27موسسه قرآنی استان مورد حمایت های ویژه ارشاد هستند.

به گفته وی به زودی هفت موسسه و تشکل قرآنی دیگر نیز در استان مورد حمایت قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در 3 سال گذشته قرآن و فعالیت های قرآنی به طور جدی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است، بیان داشت: بیمه 50 خانواده از خادمان قرآنی، کمک بلاعوض در بخش تجهیزات و نرم افزاری موسسه تا سقف 20 میلیون ریال و کمک بلاعوض خرید مکان موسسات تا 500 میلیون ریال از جمله این حمایت ها بوده است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ثبت 10موسسه رسمی فرهنگی و قرآنی در استان گفت: حدود 10 پرونده دیگر نیز در مرکز فعالیت های قرآنی کشور در دست پی گیری است.