ورود ایرباس 320 به ناوگان هوایی

فرهاد پرورش در گفتگو با مهر گفت: اولویت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای سال 89 نوسازی و تجهیز ناوگان خواهد بود.

وی برقراری مسیرهای جدید پروازی را از دیگر اولویتهای هما اعلام کرد و افزود: در حال پیگیری برای اضافه کردن مسیرهای پروازی بین المللی برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هستیم.

پرورش همچنین گفت: خرید هواپیما تابع عوامل متفاوتی از جمله وجود اعتبارکافی است، علاوه بر اینکه تحریم نیز موانعی را بر سر راه ما گذاشته است.

پرورش از ورود یک فروند هواپیمای ایرباس 320 مدل 2003 به ایران خبر داد، خاطرنشان کرد: تاکنون باوجود تحریمهای ایران، توانسته ایم اقدامات مفیدی را انجام دهیم که امیدواریم در آینده نیز با کمکهای بیشتر بتوانیم این کار را ادامه دهیم.

هما تائیدیه آیوسا را گرفت

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود از اخذ تائیدیه آیوسا به وسیله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و تصریح کرد: انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی هر 2 سال یک بار ممیزی خود را از شرکتهای عضو یاتا برای اخذ تاییدیه این سازمان به نام آیوسا انجام می دهد.

وی با بیان اینکه کارشناسان یاتا مرداد ماه برای ممیزی هما وارد ایران شده بودند، اظهار داشت: این کارشناسان به مدت 5 روز بررسیهای خود را از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام دادند که در نتیجه آن، هما به تائید این انجمن رسید و در هفته جاری در سایت این انجمن ثبت شد.

پرورش اظهار داشت: این دومین ممیزی بوده که یاتا از هما انجام داده است و بر اساس آن، هواپیمایی جمهوری اسلامی تا دسامبر سال 2011 مورد تائید انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی قرارگرفته است.

هر شرکت هواپیمایی در دنیا که قصد پرواز به هر نقطه بین المللی هوایی را دارد باید تائیدیه یاتا را اخذ کرده باشد.