سهم واحدهای تولیدی خراسان جنوبی از صادرات بازارچه های مرزی دو درصد است

علی نبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، ارزش صادرات بازارچه های مرزی استان طی هشت ماه گذشته را 136 میلیون و 224 هزار و 326 دلار اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین صادرات طی این مدت از طریق بازارچه مرزی یزدان قاین انجام شده است، افزود: صادرات از بازرارچه مرزی یزدان 66 میلیون و هشت هزار و 418 دلار، میل 73 بالغ بر 34 میلیون و 698 هزار و 929 دلار، میل 78 حدود 26 میلیون و 642 هزار و 225 دلار و بازارچه دوکوهانه هشت میلیون و 874 هزار و 754 دلار بوده است.

نبی زاده ظرفیت پذیرش غرفه دار در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی را 110 غرفه عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر بالغ بر 30 غرفه دار در این بازارچه ها مشغول به فعالیت هستند.

سرپرست سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی در پایان وزن صادرات بازارچه های مرزی استان طی هشت ماه گذشته را 120 هزار و 723 تن ذکر کرد و یادآور شد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.