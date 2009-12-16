تعویق پاسخگویی وزیر اقتصاد به نماینده تهران به دلیل تغایر در گزارش کمیسیون

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس پیش از طرح سئوالش از وزیر اقتصاد و دارایی طی تذکری به نحوه نگارش گزارش کمیسیون از بررسی سئوال وی در کمیسیون اقتصادی، انتقاد کرد.

الیاس نادران در این جلسه پیش از طرح سئوال خود، به هیئت رئیسه مجلس تذکر داد که گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس به آن استناد کرده در تاریخ آبان ماده 88 نوشته شده است.

وی گفت: این در حالی است که سئوال بنده درباره عملکرد دولت در سال 1387 است، چطور ممکن است دولت در سال 87 این اقدامات مفید را انجام داده باشد؟

به گزارش مهر، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی برای پاسخ به سئوال الیاس نادران در خصوص عمل نکردن دولت به تکالیف خود در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 30 این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس حضور یافت.

در این جلسه محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از بررسی این سئوال در این کمیسیون را قرائت کرد که مورد انتقاد نادران قرار گرفت.

در سئوال نادران تاکید شده که چرا دولت به تکالیف وجوه حاصل از واگذاری سهام در سال 1387 ومصارف آن عمل نکرده است؟

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آمده است: دولت به این تکالیف خود عمل کرده است اما در نهایت ذکر شده اعضای این کمیسیون از پاسخ وزیر قانع نشده اند.

نادران تصریح کرد: از وزارت اقتصاد نیز گزارشی به من داده شد همان گزارش کمیسیون است.

وی ادامه داد: اگر قرار بر این است گزارش دستگاه های اجرایی گزارش کمیسیون تلقی شود، ما دیگر کمیسیون را برای چه کاری می خواهیم؟ استدعا می کنم به نظر کمیسیون ها ابلاغ شود که نظر کمیسیون را اعلام کنند اگر بناست نظر دستگاه ها بیان شود حداقل استدلال سئوال کننده را هم ذکر کنند زیرا هر کسی پاسخ وزیر و گزارش کمیسیون را بخواند می گوید چرا پاسخ مستدل بیان شده اما اعضای کمیسیون قانع نشدند؟!

محمد رضا باهنر نایب رئیس کمیسیون که ریاست جلسه علنی را پس از لاریجانی بر عهده داشت در پاسخ به تذکر نادران اظهار داشت: با مطالعه ای که داشتم به نظر می رسد بخش هایی از گزارش از قلم افتاده یا گزارش جامع نبوده است تمام گزارش کمیسیون با جمله آخر آن مغایرت دارد ، زیرا قید شده دولت کارش را انجام داده اما اعضای کمیسیون نماینده سئوال کننده قانع نشدند.

باهنر تصریح کرد: این گزارش حتی به ضرر وزیر هم هست اگر اجازه دهید از کمیسیون اقتصادی بخواهیم مجددا نسبت به سئوال و پاسخ وزیر اعلام نظر کنند و نظر مجددا به تصویب کمیسیون برسد تا نظر کمیسیون را جامع تر داشته باشیم.

باهنر از وزیر اقتصاد که برنامه های خود را تنظیم و به منظور پاسخ به سئوال نادران در صحن مجلس حضور یافته بود نیز عذرخواهی کرد.