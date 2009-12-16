تخصیص اعتبارات حوادث به 38 پروژه آبرسانی روستایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسدالله کرامتی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های آبرسانی روستایی بیرجند با بیان اینکه مجموع اعتبارات مرحله نخست این پروژهها 24 میلیارد و 675 میلیون ریال است، افزود: پروژه مجتمع آبرسانی سرچاه شور، آبرسانی به روستاهای مجتمع آبرسانی پسوج، چاههای ولیعصر را از پروژههای پیشنهادی شهرستان بیرجند است.
به گفته وی تکمیل مجتمع آبرسانی کلاته ملا، خونیک چهارتنگ مربوط به شهرستان درمیان، مجتمع آبرسانی چاه غیاث مربوط به شهرستان سرایان، اجرای مجتمع آبرسانی ارسک از پروژههای پیشنهادی مربوط به شهرستان بشرویه است که جزو طرحهای پیشنهادی به ستاد حوادث استان برای دریافت اعتبار بوده است.
معاون شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی مجتمع آبرسانی پخت، ماخونیک و شهرک درح و کلاته بالا را از پروژههای شهرستان سربیشه، تکمیل مجتمع آبرسانی طاهرآباد - ابراهیم آباد و باغستان را از پروژههای فردوس و مجتمع حسینآباد، آبرسانی ماهانی و سمک را از پروژههای شهرستان نهبندان در این بخش برشمرد.
کرامتی نژاد ادامه داد: پروژههای شهرستان قاین نیز شامل مجتمع آبرسانی بقال، شیرگ، شهید رجایی، آبرسانی سده و کلاته مزار است.
وی در خصوص اجرای طرحهای مدیریت مصرف، کاهش هدررفت آب و آبرسانی سیار گفت: برای اجرای پروژه های مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب در روستاهای استان مبلغ چهار میلیارد و 585 میلیون ریال و برای آبرسانی سیار چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.
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