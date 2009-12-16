سالانه 10 درصد طرحهای پژوهشی بهداشتی در کشور نیمه تمام می ماند

حسین ملک افضلی در حاشیه رونمایی از طرحهای پژوهشی علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طرحهای پژوهشی را شورای پژوهش تصویب می کند و در یک زمان به تدریج آماده می شود که عمده طرحهای پژوهشی مسیر طبیعی خود را طی می کند.

وی اظهار داشت: سالانه در حوزه بهداشت و درمان نزدیک به هشت هزار پروژه تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف کشور مطرح می شود و به همین اندازه هم مقاله در مجلات چاپ می شود.



وی خاطرنشان کرد: این طرحهای پژوهشی از طرحهای علوم پایه، طرحهایی که مربوط به مسائل بالینی و بیمارستان و کلینیک و مسائل بهداشتی را شامل می شود.

به گفته ملک افضلی، طرحهای فناوریهای نو مثل بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی از دیگر پژوهشهای این حوزه است.

مشاور معاون وزیر بهداشت بیان داشت: باتوجه به علاقه، درجه علمی و رشته محقق مسائل مختلف علوم پزشکی، پرستاری، بهداشت و دندانپزشکی این طرحها انجام می شود.

وی اعتباری تخصیصی برای پژوهش های وزارت بهداشت را حدود 150 میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این اعتبار باید بین تمام دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تقسیم شود که ناچیز است.