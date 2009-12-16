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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

حسین ملک افضلی:

سالانه 10 درصد طرحهای پژوهشی بهداشتی در کشور نیمه تمام می ماند

سالانه 10 درصد طرحهای پژوهشی بهداشتی در کشور نیمه تمام می ماند

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: سالانه حدود 10 درصد طرحهای پژوهشی به دلایلی در نیمه راه متوقف می شوند و نیمه کاره باقی می مانند.

حسین ملک افضلی در حاشیه رونمایی از طرحهای پژوهشی علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طرحهای پژوهشی را شورای پژوهش تصویب می کند و در یک زمان به تدریج آماده می شود که عمده طرحهای پژوهشی مسیر طبیعی خود را طی می کند.

وی اظهار داشت: سالانه در حوزه  بهداشت و درمان نزدیک به هشت هزار پروژه تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف کشور مطرح می شود و به همین اندازه هم مقاله در مجلات چاپ می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: این طرحهای پژوهشی از طرحهای علوم پایه، طرحهایی که مربوط به مسائل بالینی و بیمارستان و کلینیک و مسائل بهداشتی را شامل می شود.

به گفته ملک افضلی، طرحهای فناوریهای نو مثل بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی از دیگر پژوهشهای این حوزه است.

مشاور معاون وزیر بهداشت بیان داشت: باتوجه به علاقه، درجه علمی و رشته محقق مسائل مختلف علوم پزشکی، پرستاری، بهداشت و دندانپزشکی این طرحها انجام می شود.

وی اعتباری تخصیصی برای پژوهش های وزارت بهداشت را حدود 150 میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این اعتبار باید بین تمام دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تقسیم شود که ناچیز است.

کد مطلب 1001742

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