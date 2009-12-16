امضا یادداشت تفاهم صنایع و معادن خراسان رضوی و جنوبی و دانشگاه فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، همزمان با هفته پژوهش و فناوری ظهر سه شنبه تفاهم نامه ای به منظور همکاریهای مشترک علمی و تحقیقاتی بین رؤسای سازمانهای صنایع و معادن استانهای خراسان رضوی و جنوبی و دانشگاه فردوسی مشهد به امضاء رسید.

در مراسم امضاء یادداشت تفاهم فوق که دکتر محمد مسعود سمیعی نژاد معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، معاون اموراکتشافات سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، روسای انجمن زمین شناسی ایران و سازمان نظام مهندسی معدن استان و نیز اساتید گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی نیز حضور داشتند مقرر شد سازمانهای صنایع و معادن استانهای خراسان رضوی و جنوبی در اجرای پروژه های پژوهشی وتحقیقاتی زمین شناسی، اکتشاف وبهره برداری از معادن از ظرفیتهای علمی و تخصصی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی بهره برده و نسبت به افزایش حوزه های اکتشاف و استخراج معادن اقدام کنند.

در مقابل دانشگاه فردوسی مشهد نیز متعهد شد نسبت به بکار گیری توانمندیهای تخصصی مجموعه نیروهای خود در جهت اجرایی نمودن پروژه های فوق و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در جهت اجرای پروژه های اکتشاف و بهره برداری معادن تلاش کند.

