سرمایه گذاری و اعتبارات پژوهش در کشور استاندارد نیست

حجت الاسلام علی حسینی همزمان با آغاز هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پژوهش به عنوان یکی از موضوعات هر نهاد یا سازمانی در زیر مجموعه آنها قرار می گیرد و هر وزارتخانه در درون خود بودجه پژوهشی دارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه ردیف بودجه ای جداگانه ای برای پژوهش در کشور اختصاص نیافته است، تصریح کرد: ما در کشورمان مشکلات عدیده ای در موضوع پژوهش داریم به طوریکه این امر هنوز در کشور به صورت مقبول در نیامده است.

وی با اشاره به این مطلب که سرمایه گذاری و اعتبارات پژوهشی در کشور در سطح استاندارد نیست، خاطر نشان کرد: متاسفانه اکثر پژوهشهایی هم که تا به امروز انجام شده است در بایگانی هستند و همین امر سبب عدم توجه دولت و مجلس به بخش پژوهش شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اگر دستگاه های اجرایی از داده ها و نتایج پژوهشها استفاده کاربردی کنند و این بهره برداری به مجلس و دولت منعکس داده شود در واقع زمینه ای برای توجه مسئولین به امر پژوهش فراهم می شود.

وی افزود: اگر چنانچه پژوهش های انجام شده به صورت کاربردی سبب تقویت شاخص های اجرایی در کشور شود مجلس و دولت نیز به سمت حمایت جدی از پژوهش خواهند شتافت.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اعتبارات بخش پژوهش در وزارت فرهنگ و ارشاد تصریح کرد: بودجه پژوهش وزارتخانه ارشاد سرفصل مستقلی ندارد و وزیر ارشاد بر اساس صلاحدید خودش بودجه را به بخش پژوهشگاه فرهنگ و هنر و پژوهش های فرهنگی اختصاص می دهد.

وی افزود: اما بهتر اینست که یک موضوع مستقلی به عنوان سرفصل پژوهش در وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و غیره معرفی شود.

حجت الاسلام حسینی تاکیدکرد: نظارت جدی دولت و مجلس بر مراقبت از چگونگی پرداخت هزینه و بودجه ها در بخش پژوهش ضروری است.