به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی را در امر قضاوت این دیدار رضا سخندان و سعید علی نژادیان همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار پرسپولیس - پاس همدان با قضاوت البرز حاجی پور و همراهی حسین خانبان و مسعود فرح نیا برگزار می شود. اسامی داوران دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:
پنجشنبه - 26/9/88
* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: یداله جهانبازی، کمکها: حسین سنجری و مهرداد تقی زادگان و داورچهارم: حسین محبوبی
ناظر: بهرام مهرپیما
* ابومسلم خراسان - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و علی موغلی و داورچهارم: مهدی باغبانی
ناظر: ناصر جعفری
* سایپا کرج - راه آهن شهرری، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: قاسم واحدی، کمکها: مجید ویشگاهی و محبت علی رضایی و داورچهارم: هادی حاج عباسی
ناظر: منوچهر نظری
* استیل آذین تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: تورج حق وردی، کمکها: محمدرضا منصوری و کیانوش داوودزاده و داورچهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر: مسعود فلاح
* مس کرمان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه باهنر کرمان
داور: مسعود مرادی، کمکها: مجید شمس و مهدی عالیقدر و داورچهارم: امیر سعیدفر
ناظر: حسین خوشخوان
* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: محسن قهرمانی، کمکها: رضا سخندان و سعید علی نژادیان و داورچهارم: اسماعیل آمری
ناظر: حمید خوشخوان
جمعه - 27/9/8
* سپاهان اصفهان - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: علیرضا فغانی، کمکها: علیرضا کهوری و سعید زارع و داورچهارم: جمشید دانش مهر
ناظر: زاهد بحرینی
* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز
داور: خداداد افشاریان، کمکها: داوود رفعتی و رسول فروغی
ناظر: علی خسروی
* پرسپولیس - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: البرز حاجی پور، کمکها: حسین خانبان و مسعود فرح نیا و داورچهارم: حسین عباسی
ناظر: حاتم بک پور
نظر شما