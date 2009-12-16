به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی را در امر قضاوت این دیدار رضا سخندان و سعید علی نژادیان همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار پرسپولیس - پاس همدان با قضاوت البرز حاجی پور و همراهی حسین خانبان و مسعود فرح نیا برگزار می شود. اسامی داوران دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه - 26/9/88

* ملوان بندرانزلی - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حسین سنجری و مهرداد تقی زادگان و داورچهارم: حسین محبوبی

ناظر: بهرام مهرپیما

* ابومسلم خراسان - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و علی موغلی و داورچهارم: مهدی باغبانی

ناظر: ناصر جعفری

* سایپا کرج - راه آهن شهرری، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و محبت علی رضایی و داورچهارم: هادی حاج عباسی

ناظر: منوچهر نظری

* استیل آذین تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و کیانوش داوودزاده و داورچهارم: رضا کرمانشاهی

ناظر: مسعود فلاح

* مس کرمان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه باهنر کرمان

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: مجید شمس و مهدی عالیقدر و داورچهارم: امیر سعیدفر

ناظر: حسین خوشخوان

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رضا سخندان و سعید علی نژادیان و داورچهارم: اسماعیل آمری

ناظر: حمید خوشخوان

جمعه - 27/9/8

* سپاهان اصفهان - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و سعید زارع و داورچهارم: جمشید دانش مهر

ناظر: زاهد بحرینی

* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: داوود رفعتی و رسول فروغی

ناظر: علی خسروی

* پرسپولیس - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: حسین خانبان و مسعود فرح نیا و داورچهارم: حسین عباسی

ناظر: حاتم بک پور