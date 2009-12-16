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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

روحی:

راه اندازی مجمع خیرین ازدواج در کرمان ضروری است

راه اندازی مجمع خیرین ازدواج در کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی جوانان کرمان با اشاره به افزایش سن ازدواج در جامعه خواستار راه اندازی مجمع خیرین ازدواج در استان شد.

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به افزایش سن ازدواج در بین دختران و پسران گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش سن ازدواج در استان کرمان وجود شرایط سخت از سوی خانواده ها دانست و خواستار افزایش فرهنگ ازدواج آسان و آگاهانه در بین جوانان شد.

وی همچنین خواستار تشکیل مجمع خیرین ازدواج در استان شد و افزود: تشکیل این مجمع به همکاری همه اعضا جامعه نیاز دارد و در واقع باید با تشکیل اینگونه انجمنها زمینه انجام ازدواجهای آسان را در جامعه مهیا کنیم.

روحی افزود: طی سال جاری فعالیتهای گسترده ای از جمله جشنواره زوجهای خوشبخت، چاپ و توزیع بروشور و نشستهای مختلف در خصوص فرهنگ سازی ازدواج در کرمان انجام شده است.

وی حذف فرهنگهای غلط و تشریفات زائد و همکاری و بیسج عمومی در خصوص فرهنگ سازی ازدواج آسان و آگاهانه را در افزایش ازدواجهای موفق تاثیرگذار دانست.

وی گفت: مقدمات تشکیل مجمع خیرین ازدواج فراهم شده است و به صورت تشکل غیر دولتی فعالیت خواهد کرد.

کد مطلب 1001770

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