راه اندازی مجمع خیرین ازدواج در کرمان ضروری است

محسن روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به افزایش سن ازدواج در بین دختران و پسران گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش سن ازدواج در استان کرمان وجود شرایط سخت از سوی خانواده ها دانست و خواستار افزایش فرهنگ ازدواج آسان و آگاهانه در بین جوانان شد.

وی همچنین خواستار تشکیل مجمع خیرین ازدواج در استان شد و افزود: تشکیل این مجمع به همکاری همه اعضا جامعه نیاز دارد و در واقع باید با تشکیل اینگونه انجمنها زمینه انجام ازدواجهای آسان را در جامعه مهیا کنیم.

روحی افزود: طی سال جاری فعالیتهای گسترده ای از جمله جشنواره زوجهای خوشبخت، چاپ و توزیع بروشور و نشستهای مختلف در خصوص فرهنگ سازی ازدواج در کرمان انجام شده است.

وی حذف فرهنگهای غلط و تشریفات زائد و همکاری و بیسج عمومی در خصوص فرهنگ سازی ازدواج آسان و آگاهانه را در افزایش ازدواجهای موفق تاثیرگذار دانست.

وی گفت: مقدمات تشکیل مجمع خیرین ازدواج فراهم شده است و به صورت تشکل غیر دولتی فعالیت خواهد کرد.

