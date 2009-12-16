تقدیر از برگزیدگان چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور رئیس حوزه هنری و مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه و مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برگزار و در آن از برگزیدگان بخشهای مختلف این سوگواره تقدیر میشود.
همزمان با آغاز به کار جشنواره دو نمایشگاه از آثار منتخب چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری و خانه هنرمندان ایران متشکل از 72 پوستر گشایش مییابد و تا 24 دیماه ادامه دارد.
چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی با ارسال بیش از 1470 اثر وارد مرحله داوری شد و اواسط آذرماه هیئت داوران پنج نفره شامل ابراهیم حقیقی، صداقت جباری، محمد خزایی، کورش پارسانژاد و محمدرضا دوستمحمدی آثار دریافتی را داوری کردند.
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