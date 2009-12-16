به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه‌ اسلامی دانشگاهیان ایران در بیانیه‌‌ای به مناسبت 27 آذر سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و شهادت مظلومه اندیشمند متعهد دکتر مفتح تاکید کرد: جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران از مخاطبان کلام امام راحل (اندیشمندان حوزه و دانشگاه) می‌خواهد ضمن پاسداشت اندیشه‌های معمار بزرگ انقلاب، برای تجلی وحدت عینی و حفظ مصالح کشور اختلافات سیاسی و اجتماعی خود را کنار بگذارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بی ‌تردید راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی‌های دین و دانش در سطح جامعه همان همدلی و اشتراک نظر حوزه و دانشگاه است و تا این همدلی و وفاق نظری و عملی صورت نگیرد، توسعه علمی و دانش که زمینه‌ساز جنبش نرم‌افزاری و تولید فکر است تحقق نمی‌پذیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حوزه و دانشگاه در یک تعامل مستمر و به دور از شعارزدگی، باید به عنوان یک ضرورت برای وحدت تلاش کنند. در این زمینه دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک عالم و فقیه بزرگ باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

جامعه‌ اسلامی دانشگاهیان ایران در بخش دیگری از این بیانیه یادآور شده است: حوزه و دانشگاه به عنوان دو بازوی علمی و فرهنگی، مسوول پاسداری از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی نظام هستند و از این رو وحدت این دو نهاد از اموری است که در تبیین جایگاه فکری و فرهنگی نظام باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بی‌تردید راه برون‌رفت از عقب‌ماندگی‌های دین و دانش در سطح جامعه همان همدلی و اشتراک نظر حوزه و دانشگاه است و تا این همدلی و وفاق نظری و عملی صورت نگیرد، توسعه علمی و دانش که زمینه‌ساز جنبش نرم‌افزاری و تولید فکر است تحقق نمی‌پذیرد. از خداوند می‌طلبیم که همه را در ادای این وظیفه‌ الهی مدد فرماید.