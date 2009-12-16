فعالیت 270 ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی/ مبلغان همدلی را تبیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی چهارشنبه 25 آذر در جمع خبرنگاران به تشریح فعالیتهای و برنامه های سازمان تبلیغات طی ماه محرم پرداخت و گفت: مبلغان و روحانیون می بایست به وحدت و همدلی مردم و مسئولان توجه ویژه داشته، مبانی این امر را به درستی تبیین کنند .

وی تلاشهای دشمنان ایران و اسلام برای آسیب زدن به عزاداریها را یادآور شد و افزود: روحانیون و مبلغان باید در برابر سوء‌استفاده دشمنان از عاشورا و تطبیق آن با مسائل جاری کشور به مردم آگاهی دهند تا با بصیرت به مسائل نگریسته و از هرگونه انحراف جلوگیری شود .

روحانی نژاد با یادآوری تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در سال ‌٨٦ در شورای انقلاب عالی فرهنگی ، گفت: ‌٢٧٠ ستاد در سراسر کشور فعال هستند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی محتوا بخشی به فعالیتهای فرهنگی به ویژه عزاداریها را از دستاوردهای این ستاد عنوان کرد و گفت: به صفر رسیدن استفاده از شمایل ائمه در هیئتهای مذهبی و کاهش چشمگیر عدم استفاده از ابزار آلات غیرمتعارف، قمه زنی و ریتمهای نامناسب در مداحیها را نیز از دیگر نتایج مثبت این ستاد برشمرد .

وی افزود: سازمان در حوزه IT سامانه تشکلهای دینی را راه اندازی کرده و پذیرای پیشنهادهای صاحب نظران است. ارسال پیامکهای مذهبی، ‌تدوین و پردازش همایش عاشورا در بیش از ‌١٠٥ سایت،‌ مکاتبه با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ‌توزیع نشریه خیمه در 30 هزار شماره که هر ماه در اختیار هیئتهای مذهبی قرای می گیرد و توزیع سی دی رهنمودهای مراجع و مقام معظم رهبری، تولید مداحیها به سبکهای مناسب و مذهبی به سه زبان ‌فارسی، ‌آذری و عربی در سی هزار جلد از جمله برنامه‌های سازمان هستند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی از اعزام ‌٣٣ هزار مبلغ به سطح کشور از سوی این سازمان در دهه محرم خبر داد و گفت: از این تعداد ‌٤ هزار نفر مبلغ خواهر هستند و در کل، این میزان غیر از اعزامی است که از سوی سازمان اوقاف انجام می‌شود.