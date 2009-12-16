ورود رسوبات موجب پیری زودرس سدهای گلستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: احداث سدها در راستای استفاده بهینه و مهار آب سطحی انجام میشود و عمدهترین اهداف حاصل از آن تامین آب بخشهای مختلف و کنترل سیلابهای مخرب است.
وی اظهار داشت: علاوه بر سیلهای مخرب سنوات قبل، وضعیت زمینشناسی حوضههای آبریز بالادست از مهمترین عوامل تشدید کننده میزان رسوب وارده به مخازن سدهای استان است.
وی یادآور شد: همچنین وقوع بارشهای رگباری و کوتاه مدت در فصول غیرزراعی، کشاورزی غیراصولی در اراضی شیبدار و چرای احشام در عرصههای جنگلی از دیگر عوامل تشدید رسوب در مخازن سدهای استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت: کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلابهای مکرر در استان نیازمند برنامهریزی و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی استان بوده و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی استان در این زمینه الزامی است.
حاجیلری، مدیریت جامع حوضههای آبخیز و تدوین قوانین ممنوعیت زارعت یکساله در اراضی شیبدار را از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از افزایش رسوب در سدهای استان برشمرد.
وی افزود: جایگزینی زارعت با توسعه کاشت درخت و محافظت از رودخانهها، از پرشدن مخازن سدها و استهلاک پیش از موعد آن جلوگیری کرده و زمینه حفاظت از منابع آب و خاک را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان اظهار داشت: استهلاک پیش از موعد سدها، افزایش قیمت تمام شده آب استحصالی و افزایش هزینههای تعمیر نگهداری و اصلاح بازسازی را در پی دارد.
نظر شما