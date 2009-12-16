ضریبت نفوذ بیمه در کشور 1.3 درصد/82 درصد بیمه سهم بخش غیردولتی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جواد فرشباف ماهریان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر سرپرستی بیمه توسعه غرب کشور در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.3 درصد است در حالی که در کشورهای منطقه این میزان به بیش از 10 درصد می رسد و این آمار نشان می دهد که کشور ما در این زمینه با مشکلاتی جدی و مهم مواجه است.

وی ادامه داد: آمار ضریب نفوذ بیمه در کشور ما در حالی است که برای اولین بار 75 سال پیش موضوع بیمه در کشور مطرح و علیرغم این سابقه طولانی هنور در ابتدای راه هستیم ولی برعکس در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی که بیمه در آنجا از سابقه چندانی برخوردار نیست، ضریب نفوذ بیش از 11 درصد است.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نیاز اساسی صنعت بیمه به یک تحول و دگرگونی بیان داشت: آمار ضریب نفوذ بیمه به هیچ وجه راضی کننده نیست و باید در این بخش شاهد تحولی اساسی باشیم که البته اقدامات اولیه این مهم از سال 85 آغاز و با تشکیل کارگروه بیمه در مرکز کشور و همچنین توجه بیشتر به امر خصوصی سازی در این عرصه شروع شده است.

وی گفت: با توجه به آغاز به کار کارگروه بیمه در کشور، یکی از اهداف و چشم اندازهای این صنعت توجه به حضور و نقش فعال تر در بخشهای مختلف اقتصادی است که امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با هماهنگی هر چه بیشتر بین مردم و شرکت های بیمه این مهم به دست آید.

فرشباف ماهریان عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی بیمه مرکزی توجه به بخش های غیردولتی و توسعه آنهاست و امروز کشور ما به جای رسیده که 82 بیمه ها توسط بخشهای خصوصی و غیردولتی مدیریت می شود و هشت درصد از رشد سهم بخش غیردولتی در بیمه مربوط به سال گذشته است.

وی یادآور شد: در کنار حمایت از بخشهای خصوصی و غیردولتی در صنعت بیمه در بخش افزایش حق بیمه ها نیز اتفاقات خوبی صورت گرفته است به نحوی که در سال جاری رشد حق بیمه بخش خصوصی 26 درصد بوده در حالی که این میزان در بخش های دولتی 18 درصد بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: یکی دیگر از برنامه های اصلی ما تقویت زیرساختهای لازم برای توسعه این صنعت در کشور است که خوشبختانه بیمه های غیردولتی در طول دو سال گذشته با اقدامات و طرحهای جدید موفقیتهای بسیار خوبی در این بخش به دست آوده اند.

فرشباف ماهریان اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب بیمه کشور در طول سال گذشته و امسال اجرای طرح بیمه ساختمان بود که برای اولین بار توسط شرکت بیمه توسعه صورت گرفت ولی باید تلاش کرد که روند اجرای این طرح تسریع شود و وضعیت فعلی در بخش بیمه ساختمان به هیچ وجه راضی کننده نیست به نحوی که از مجموع کل ساختمان های موجود در کشور رقمی کمتر از هفت درصد از آنها از بیمه استفاده می کنند.

وی همچنین در ادامه از اصلاح برنامه نظام تعرفه در بیمه کشور خبر داد و بیان داشت: یکی از برنامه های جدی بیمه مرکزی در سال جاری تهیه طرح اصلاح نظام تعرفه بوده که این مهم به مراحل پایانی رسیده و امیدواریم که در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شود که با اجرای این طرح بخشی از مشکلات پیش روی شرکتهای بیمه برداشته می شود.

فرشباف ماهریان خاطرنشان کرد: دو استراتژی اصلی بیمه مرکزی در کوتاه مدت توسعه و افزایش پوشش های بیمه به دو صورت عمقی و عمودی است که راهکاریهای لازم برای این دو استراتژی تدوین شده و هم اکنون نیز در کشور به اجرا در آمده اند.

در ادامه این مراسم که با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استان و مدیران شرکتهای بیمه برگزار شد، سرپرستی شعبه بیمه توسعه ویژه غرب کشور در سنندج به بهره برداری رسید و فعالیت خود را رسما آغاز کرد.