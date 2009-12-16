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۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

عرضه مدلهای جدید تلویزیونهای سه بعدی در سال 2010

عرضه مدلهای جدید تلویزیونهای سه بعدی در سال 2010

شرکت "ال.جی الکترونیک" با هدف رقابت با غولهای بازار تلویزیون قصد دارد از سال 2010 تولید مدلهای جدید تلویزیونهای سه بعدی را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام شرکتهایی چون سونی و پاناسونیک در خصوص تولید تلویزیونهای سه بعدی، اکنون ال. جی، دومین تولید کننده تلویزیون در دنیا نیز خبر از توسعه فعالیت خود در این بازار را داد.

ال. جی قصد دارد 400 هزار دستگاه تلویزیون سه بعدی مدلهای جدید خود را در سال 2010 به فروش برساند و این رقم را در سال 2011 به 4/3 میلیون واحد افزایش دهد.

این خط تولید جدید تلویزیونهای سه بعدی از نیمه دوم سال 2010 وارد بازار می شوند. در حال حاضر این شرکت تنها تلویزیونهای سه بعدی 47 اینچی را عرضه می کند که به دلیل قیمت بالای آن تنها با استقبال شرکتهای بزرگ روبرو است. 

به اعتقاد تحلیلگران، مدلهای آینده تلویزیونهای سه بعدی ال. جی می توانند با استقبال 50 درصدی نسبت به مدلهای فعلی مواجه شوند.

براساس گزارش رویترز، تلویزیونهای سه بعدی هنوز بخش کوچکی از تولید ال. جی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که این شرکت کره ای پیش بینی کرده است که در سال 2010 می تواند 25 میلیون دستگاه تلویزیونهای LCD را به فروش برساند.

کد مطلب 1001789

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