42 طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد دهقانی روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، تعداد طرح های مصوب پژوهشی این دانشگاه در یک سال گذشته را 70 طرح عنوان کرد و گفت: از این تعداد 42 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته است.

وی اضافه کرد: تعداد طرح های پژوهشی مشترک با سایر دانشگاه از آذر ماه سال گذشته تاکنون پنج طرح تحقیقاتی بوده است.

دهقانی شرکت 15 نفر در کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و 10 نفر در کنفرانس های خارجی، ارائه 34 مقاله در کنگره های داخلی و 13 مقاله در کنگره های خارجی، صدور مجوز چاپ پنج کتاب، برگزاری 21 جلسه شورای پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی را از مهمترین فعالیت های حوزه پژوهش در یک سال گذشته برشمرد.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در جهت تجهیز آزمایشگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: خرید سیستم آزمایشگاهی TCR ، تهیه مانکن آموزشی برای یکی از دانشکده های پزشکی و نصب و خریداری دستگاه الکترو شوک از مهمترین اقدامات سال گذشته این دانشگاه بوده است.

دهقانی عنوان کرد: جهت آزمایشگاه بهداشت استان نیز 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده که از این مبلغ 20 تا 30 میلیون تومان تجهیزات خریداری وبقیه در مرحله خریداری می شود.

وی با اشاره به اعتبارات پژوهشی دانشگاه در سال گذشته، تصریح کرد: دو میلیارد و 447 میلیون ریال اعتبار پژوهشی در سال گذشته به این دانشگاه تخصیص یافته که این میزان حدود 1.03 درصد از کل اعتبارات دانشگاه است.

دهقانی ادامه داد: اعتبارت پژوهشی سال جاری این دانشگاه هنوز تخصیص کامل نیافته اما پیش بینی می شود با تخصیص کامل این اعتبار، رشد 10 تا 20 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: سرانه پژوهشی این دانشگاه 25 میلیون ریال است.