120 تبعه خارجی غیر مجاز در کرمان دستگیر شدند

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه 32 درصد از جرائم خشن استان کرمان توسط اتباع بیگانه رخ می دهد، ترد این افراد از استان کرمان به عنوان یکی از سیاستهای اصلی مشخص شده است.

رئیس پلیس کرمان فرماندار کرمان افزود: در همین راستا صبح امروز با تلاش ماموران نیروی انتظامی در محور کرمان – بم از یک دستگاه کامیون عبوری 120 تبعه غیر مجاز شناسایی شد.

وی افزود: همگی این افراد تبعه افغانستان هستند و از این کشور بدون مجوز تردد و بدون اوراق هویتی وارد کشور شده بودند و قصد عزیمت به استانهای مرکزی کشور را داشتند.

سردار اسحاقی با اشاره به دستگیری راننده خودرو گفت: کامیون توقیف و افاغنه مذکور نیز در اولین فرصت پس از طی مراحل قانونی از کشور ترد می شوند.