یوسف صمدزاده تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی فیلم سینمایی "سه درجه تب " همچنان ادامه دارد و ما تمام تلاش خود را برای آماده کردن فیلم و رساندن آن به جشنواره فیلم فجر انجام می‌دهیم.

مونتاژ اولیه فیلم سینمایی "سه درجه تب" توسط سیامک مهمان‌دوست به پایان رسیده و مونتاژ نهایی این فیلم به زودی آغاز می‌شود. همچنین یحیی سپهری‌شکیب ساخت موسیقی این فیلم را بر عهده دارد.

رضا عطاران، الهام حمیدی، امیرعلی دانایی، سیروس گرجستانی،علی صادقی، شهره لرستانی، مهتاج نجومی و حسین عابدینی بازیگران این فیلم هستند. عوامل "سه درجه تب" عبارتند از دستیار اول کارگردان: علی مردانه، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح صحنه: افسانه صمدزاده، تهیه‌کننده: یوسف صمدزاده.