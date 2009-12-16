ارشاد فیلمهای بومی مازندران را در جشنواره وارش خریداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش افزود: در این جشنواره نیز قصد داریم از کارگردان فیلم " وقتی لیموها زرد شدند" تقدیر نماییم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می شود تا پایان امسال جشنواره فیلم کوتاه وارش و فیلم فجر در مازندران برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به حضور در پشت صحنه فیلم تلویزیونی "شب بارانی " تصریح کرد: این فیلم که با رویکرد محرم تهیه شده روز تاسوعای حسینی از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه بخش هایی از این سریال در مناطق خوش آب و هوای شیرگاه و زیرآب سوادکوه ساخته شده است، یادآور شد: این سریال مراحل پایانی تصویربرداری و تدوین خود را سپری می کند.

وی تأثیرگذارترین و فراگیرترین شیوه معرفی داشته های غنی فرهنگ مردم استان را در ابعاد ملی و فراملی تولید آثار تصویری و سینمایی عنوان کرد.



داستان فیلم "شب‌ بارانی" درباره زن جوانی به نام مهدخت است که در ایام ماه محرم بر اثر یک حادثه همسرش را در یکی از روستاهای شمال از دست می‌دهد. او پس از مرگ همسرش تلاش می‌کند زندگی مستقلی را شروع کند.

تهیه کنندگی شب بارانی را افسانه منادی هنرمند سینماگر مازندرانی و همسرش نادر مقدس بر عهده دارد.