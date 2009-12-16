3.5 میلیارد برای تکمیل سد وشمگیر گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمحسن حسینی عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان گفت: برای علاج بخشی سد وشمگیر طی یک برنامه پنج ساله میزان 270 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که در صورت تخصیص به موقع این اعتبار پروژه علاج بخشی سد وشمگیر تا سال 91 به پایان می‌رسد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته سه میلیارد و 750 میلیون ریال به این طرح اختصاص یافت.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان خاطرنشان کرد: مطالعات مرحله اول سد وشمگیر، مبادله موافقتنامه در سال جاری به مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال و انتخاب مشاور و انجام مطالعات مرحله دوم طرح علاج بخشی از جمله اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح است.

وی یادآور شد: بهبود مدیریت منابع آبی، افزایش راندمان آبیاری، افزایش تولیدات زراعی و اصلاح و به صرفه کردن کشت و افزایش اشتغال در منطقه از جمله اهداف اجرای طرح علاج بخشی سد وشمگیر اشت.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان خاطرنشان کرد: مهار و کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از آن و همچنین توسعه صنعت و فعالیت‌های آبزی پروری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد: با اختصاص اعتبارات لازم برای این طرح روند اجرایی شدن آن در سال‌های آینده شتاب گیرد.