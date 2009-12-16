به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: کتاب‌هایی که امروز رونمایی می‌شوند، جدیدترین کتب پژوهشی هستند که از سوی کارشناسان این معاونت تالیف شده‌اند.



محمود خالقی پیش‌بینی مأموریت‌های جدید در سند چشم انداز 20 ساله مرکز را زمینه‌ساز تحول در حوزه‌های علمیه خواهران دانست و خاطرنشان کرد: این سند به زودی در شورای عالی حوزه های علمیه بررسی و تصویب خواهد شد.



وی آموزش و پژوهش در مدارس علمیه را یکی از وظایف اصلی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد و ادامه داد: امید است با فعالیت مدیریت های مختلف فعال در مدارس و مناطق زیر پوشش، شاهد رشد چشمگیری در این زمینه باشیم.



خالقی تحول در حوزه های علمیه را یکی از رسالت های اساسی در معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران دانست و ادامه داد: در مقطع کنونی انتظار تولید علم در سطح گسترده، انتظاری بلندپروازانه از مدارس علمیه است، اما با فراهم کردن زمینه های تحول، شاهد تولید علم در میان طلاب خواهر در سطح کشور خواهیم بود.



نمایشگاه عملکرد پژوهشی مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد



خالقی در ادامه از برگزاری نمایشگاهی از عملکرد پژوهشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران طی دو سال اخیر خبر داد و افزود: در این نمایشگاه گزارش فعالیت‌های معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از جمله برپایی جشنواره‌های مختلف پژوهشی به معرض دید عموم قرار گرفته است.



وی از اقدامات صورت گرفته در سال نوآوری و شکوفایی و سال اصلاح الگوی مصرف به عنوان بخش دیگری از آثار عرضه شده در نمایشگاه عملکرد پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران یاد و خاطرنشان کرد: همزمان با سال نوآوری و شکوفایی (سال 87) و سال (88) مسابقات پژوهشی در میان خواهران طلبه مدارس علمیه خواهران سراسر کشور برپا شد و آثار رسیده پس از داوری مورد تقدیر قرار گرفتند.



وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که در ساختمان شماره دو مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برپا شده است، رویکرد و سیاست های معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در برنامه پنج ساله نیز مورد توجه قرار گرفته است.